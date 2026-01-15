RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Ticker

Am 18. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München gastiert am 18. Spieltag der Bundesliga bei RB Leipzig (Samstag, 17. Januar im ran-Liveticker). Nach dem furiosen 6:0 der Bayern in der Hinrunde möchten die Leipziger den Tabellenführer aus München nun deutlich mehr entgegensetzen.

Die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, zumal sich die Leipziger nach dem schwierigen Auftaktspiel in München zunehmend gesteigert haben und zu den Champions-League-Aspiranten gehören.

Das Duell kann auch ein klein wenig als Generalprobe für das DFB-Pokal-Viertelfinale gelten. Hier treffen die Münchner und Leipziger bereits am 11. Februar erneut aufeinander. Die Partie wird allerdings wieder in der Allianz Arena ausgetragen.

Bayern und Leipzig treffen zum 24. Mal im Rahmen eines Pflichtspiels aufeinander. Mit 13 Siegen, sieben Remis und nur drei Niederlagen führt der FC Bayern im direkten Vergleich klar und deutlich. Auswärts gab es für die Münchner erst eine Niederlage, weshalb die Favoritenrolle relativ klar verteilt ist.