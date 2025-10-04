Für Eintracht Frankfurt hagelte es zuletzt - ausgerechnet nach einem Torwartwechsel - zahlreiche Gegentore. Dennoch bekennt sich Coach Dino Toppmöller vor dem Duell gegen den FC Bayern zu Kaua Santos. Von Christoph Gailer Bei Eintracht Frankfurt hagelte es zuletzt vor allem eines: Gegentore. 13 Mal musste Kaua Santos in drei Pflichtspielen hinter sich greifen, nachdem der 22-Jährige nach überstandener Kreuzbandverletzung im September 2025 sein Comeback feierte. Vincent Kompany feiert Frankfurt-Star Unter der Woche bekam der 1,97-Meter-Hüne Santos bei der 1:5-Klatsche in der Champions League bei Atletico Madrid einmal mehr "die Hütte voll", dennoch bekannte sich Coach Dino Toppmöller nun vor dem Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern München (Samstag, ab 18:30 Uhr im Liveticker) zum jungen Brasilianer. "Man hat gesehen, dass er in den drei Spielen schon eine Entwicklung gezeigt hat. Wir sind halt so überzeugt von dem Jungen, sodass wir gesagt haben: Jetzt ist der Moment, ihn ins Tor zu stellen", sagte Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel über seinen Keeper.

Zetterer verliert trotz guter Leistungen seinen Platz Entsprechend bekommt Santos auch gegen den Tabellenführer aus München am Samstag wieder den Vorzug vor Neuzugang Michael Zetterer - obwohl die Fans inzwischen lautstark einen erneuten Wechsel fordern. "Wir sind nach wie vor brutal überzeugt von ihm und er wird auch morgen gegen Bayern spielen“, bestätigte Toppmöller seine Torhüter-Entscheidung zugunsten von Santos.

Dabei wirkt das Festhalten an Santos mit Blick auf die nackten Zahlen durchaus tollkühn. In den ersten Spielen, in denen der für Kevin Trapp verpflichtete Zetterer im Eintracht-Tor stand, zeigte der gebürtige Münchner nämlich durchaus gute Leistungen. Bestätigt wird dieser Eindruck bei einem genaueren Blick auf die Statistiken. Laut Daten-Dienstleister "Opta" konnte Zetterer in der laufenden Bundesliga-Saison 70,6 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten abwehren und ist damit im ligainternen Torhüter-Ranking auf Platz 5. Gladbach: Eugen Polanski sieht auch ohne Roland Virkus "sehr viel Unterstützung" Bei seinen drei Einsätzen für die Hessen kassierte der Neuzugang fünf Gegentreffer, stand unter anderem bei den Siegen gegen Ex-Klub Bremen (4:1) und bei der TSG Hoffenheim (3:1) im Eintracht-Tor. Auch in der Champions League war Frankfurt mit Zetterer im Kasten zum Auftakt der Ligaphase äußerst erfolgreich, gewann gegen Galatasaray Istanbul mit 5:1.

Santos nach Comeback mit miserabler Statistik Santos hingegen hat bislang in der Bundesliga nur 38,5 Prozent der Schüsse auf sein Tor abwehren können - ein miserabler Wert, der ihn zum aktuellen Schlusslicht in dieser Statistik macht. Zum Vergleich: Der Spitzenwert von Dortmunds Gregor Kobel liegt bei 76,9 Prozent. FC Bayern: Vincent Kompany verliert wohl Vertrauten aus dem Trainerstab Damit befindet sich nun auch Toppmöller in einer gewissen Torhüter-Zwickmühle, wenn er weiterhin an Santos festhält, dieser aber die Gegentor-Flut nicht bald stoppen kann. Und mit dem FC Bayern kommt jetzt auch noch ausgerechnet die Tormaschine der Bundesliga in den Deutsche Bank Park.

