Hamburger SV: Derby-Held Luka Vuskovic - Rückholklausel im Winter?
- Veröffentlicht: 09.12.2025
- 09:57 Uhr
- Christian Stüwe
Der von den Tottenham Hotspur ausgeliehene Luka Vuskovic sorgt mit einem spektakulären Tor im Nord-Derby für Aufsehen. Aus der HSV-Abwehr ist der jüngere Bruder des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic kaum noch wegzudenken. Allerdings könnte es für den kroatischen Nationalspieler schon bald zurück nach London gehen.
Das Nord-Derby hat sowohl in Hamburg wie auch in Bremen einen außergewöhnlichen Stellenwert.
In diesen Spielen werden Helden geboren und unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Vermutlich wird deshalb auch über den spektakulären Treffer von Luka Vuskovic noch einige Zeit gesprochen werden.
Der HSV-Verteidiger verwandelte am Sonntag in der 75. Minute eine Freistoß-Hereingabe per Hacke zum zwischenzeitlichen 2:1 – volley, den Fuß auf Kopfhöhe, mit dem Rücken zum Tor. Der Treffer ist selbstverständlich ein ganz heißer Anwärter auf das Tor des Monats.
"Ein unfassbares Tor. Das sieht man nicht so häufig", lobte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft über Werder Bremen.
Luka Vuskovic ist aus der HSV-Abwehr nicht wegzudenken
Vuskovic selbst erklärte, gar keine andere Wahl gehabt zu haben, als den Ball mit der Hacke zu spielen. "Ich hatte ein bisschen Glück", räumte der kroatische Nationalspieler ein, das Tor sei aber auf jeden Fall der "Lieblingstreffer" in seiner bisherigen Karriere.
Das akrobatische Tor rückte Vuskovic ins Schlaglicht, aus der HSV-Abwehr ist der gerade einmal 18 Jahre alte Verteidiger aber schon seit Wochen nicht mehr wegzudenken. Seit dem dritten Spieltag stand er jede Minute auf dem Platz.
Der 1,93-Meter-Mann ist für seine Torgefahr nach Standards bekannt. Seine größten Stärken hat er aber auf der anderen Seite des Platzes.
Vuskovic besticht mit starken Zweikampfwerten
Der jüngere Bruder des nach wie vor wegen Doping gesperrten HSV-Spielers Mario Vuskovic gewinnt knapp 70 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden, bei den Luftduellen sind es sogar knapp 80 Prozent.
"Ich sage immer: Der ist gezüchtet. Er ist unglaublich", lobte HSV-Spieler Nicolai Remberg nach dem Nord-Derby bei "DAZN".
Die Hamburger haben 20 Gegentore kassiert, in der unteren Tabellenhälfte hat nur Borussia Mönchengladbach weniger Gegentreffer (19.) hinnehmen müssen. Was auch an Vuskovic liegt, der mit seiner Präsenz der Defensive des HSV Halt gibt.
Vuskovic kam von Tottenham Hotspur – auch wegen seinem Bruder
Die Hamburger liehen den Verteidiger im Sommer für eine Leihgebühr von einer Million Euro von Tottenham Hotspur aus. Ein großartiger Deal, der auch deshalb zustande kam, weil der HSV sich gegenüber dem 2022 für vier Jahre wegen Doping gesperrten Mario Vuskovic sehr loyal verhielt.
Luka verfolgte an der Seite von Mario den Aufstieg des HSV im Stadion und entschied, sich von den Spurs nach Hamburg ausleihen zu lassen.
Die Verbindung zwischen den beiden Brüdern ist eng. Nach seinem spektakulären Treffer deutete Luka auf ein Tattoo, das ihn mit seinem Bruder zeigt. Luka hat auch die Nummer 44 auf dem Rücken, die sein Bruder beim HSV bis zu seiner Dopingsperre trug.
Luka Vuskovic: Rückholklausel im Winter?
Der große Traum der beiden ist es, einmal gemeinsam zu spielen. Grundsätzlich wäre das in Hamburg in absehbarer Zeit auch möglich. Denn Mario wird nach dem Ablauf seiner Sperre 2026 einen neuen Vertrag beim HSV erhalten.
Dass Luka Vuskovic dann aber noch da ist, erscheint eher unwahrscheinlich. Denn seine Leistungen bleiben natürlich auch den Tottenham Hotspur nicht verborgen.
Laut "Bild" soll es sogar eine Klausel im Leihvertrag geben, dass Vuskovic schon im Winter nach London zurückkehren muss, sollten sich mehrere Verteidiger bis dahin verletzen.
Vuskovic soll bei den Spurs eine zentrale Rolle einnehmen
Auch wenn es danach im Moment nicht aussieht, planen die Spurs spätestens ab dem Sommer mit dem bei Hajduk Split ausgebildeten Verteidiger.
Vuskovic hat in London einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und soll bei den Spurs in der Zukunft eine zentrale Rolle übernehmen.
Vermutlich werden die HSV-Fans also nicht sehr lange Freude an ihrem neuen Abwehrtalent haben. Seine Spuren hat Luka Vuskovic aber schon jetzt hinterlassen.
An sein spektakuläres Hackentor im Nord-Derby gegen Werder Bremen wird man sich in Hamburg sicher noch lange erinnern.