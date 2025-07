Hamburger SV holt Torwart Daniel Peretz und wagt ein riskantes Spiel  - ein Kommentar

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass Peretz ein hervorragender Torhüter ist. Nicht ohne Grund hat er sieben Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Israel absolviert. Auch in den sieben Pflichtspielen, die er für den FC Bayern bislang absolvierte, blieb er ohne größere Fehler.

Zunächst einmal: Es war zwingend notwendig, dass der Hamburger SV einen Torwart verpflichtet. In Matheo Raab (Union Berlin) und Tom Mickel (Karriereende) sind die Nummer 2 und Nummer 3 der vergangenen Saison abgewandert.

Kurzum: Man würde in einem Jahr komplett ohne gestandenen Torwart dastehen.

Und was hätte der HSV dann? Ein echtes Torwart-Problem! Der Vertrag von Heuer Fernandes endet nach dieser Saison. Man hätte ihm signalisiert, nicht komplett auf ihn zu setzen. Eine weitere Zusammenarbeit wäre - wenn überhaupt - nur unter erschwerten Bedingungen nötig.

Heuer Fernandes ist einer der wenigen Aufstiegs-Helden, die beim HSV noch gesetzt sind. Einige Größen wie Davie Selke oder Ludovit Reis sind abgewandert, andere verdiente Spieler wie Bakery Jatta oder Sebastian Schonlau haben in Hamburg womöglich keine Zukunft mehr.

Daniel Peretz droht Desaster

Heuer Fernandes wird alles daran setzen, diesmal seinen Stammplatz zu verteidigen. Die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. In der Saisonvorbereitung, insbesondere bei der 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz, lieferte der 32-Jährige Top-Leistungen ab.

Sollte Heuer Fernandes die Nummer 1 bleiben, wäre die Ausleihe für Peretz ein Desaster. Wer sich in Hamburg gegen Heuer Fernandes nicht durchsetzt, dürfte In München wohl kaum als Nachfolger von Neuer in Frage kommen.

Auf den ersten Blick mag es für den HSV das Wichtigste sein, zwei gute Torhüter zu haben. Das hat der Verein auch. Aber es ist eben auch eine Konstellation, die für alle Beteiligten großes Risiko birgt.