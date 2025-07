Daniel Peretz schließt sich für eine Saison dem Hamburger SV an. Der FC Bayern verleiht den Torhüter an den Neu-Bundesligisten. Das gaben die Rothosen nun bekannt.

Der Hamburger SV hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern verpflichtet. Der 25 Jahre alte Israeli wird für eine Saison von den Münchnern an den Aufsteiger ausgeliehen. Medien hatten bereits zuvor über die Leihe berichtet, offiziell teilten beide Teams den Transfer am Montag mit.

Peretz soll dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes Konkurrenz machen. "Bereits die vergangene Saison hat gezeigt, wie enorm wichtig es ist, eine starke Torwartgruppe zu haben", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Der bisherige Hamburger Ersatzkeeper Matheo Raab war vor zehn Tagen zu Union Berlin gewechselt. Kuntz freue sich, "dass sich Daniel mit seiner internationalen Erfahrung für uns entschieden" habe.