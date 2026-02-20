Bundesliga
FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 20.02.2026
- 14:29 Uhr
Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Mit zuletzt zwei Siegen in Folge (5:1 vs. Hoffenheim und 3:0 vs. Bremen) scheint der FC Bayern München seine kurzzeitige Schwächephase in der Bundesliga überwunden zu haben.
Gegen Eintracht Frankfurt soll nun der nächste Sieg her. Doch die Hessen zeigten unter Neu-Trainer Albert Riera zuletzt wieder bessere Leistungen. Das weiß auch Bayern-Coach Vincent Kompany: "Wir haben gesehen, was Frankfurt in den letzten beiden Spielen gemacht hat und was der Trainer bei seinen vorherigen Mannschaften gemacht hat. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir flexibel sind im Spiel."
"Wir haben viele Möglichkeiten, flexibel zu sein in den Spielen. Es kommt ein neuer Trainer, aber es sind die gleichen Spieler, und wir haben auch die gleichen Spieler", so der Belgier weiter.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.
FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
- Partie: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt
- Wettbewerb: Bundesliga; 23. Spieltag
- Datum: 21. Februar 2026
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Frankfurt: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern München - Eintracht Frankfurt live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich FCB vs. SGE im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Frankfurt zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt
- Spiel: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt
- Datum und Uhrzeit: 21. Februar 2026; 15:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Albert Riera (Eintracht Frankfurt)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de
