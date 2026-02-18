- Anzeige -
Bundesliga

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 15:39 Uhr
Article Image Media
© Kirchner-Media

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Zwischen den beiden Playoff-Spielen in der Champions League gegen Atalanta Bergamo muss Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen RB Leipzig ran.

Mit einem Sieg könnten die "Schwarz-Gelben" weiter im Schatten des FC Bayern bleiben und die Hoffnung auf einen spannenden Meisterschaftskampf schüren.

Gleichzeitig brauchen die Sachsen drei Punkte, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB im TV, Livestream und im Liveticker.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

BVB zu Gast in Leipzig live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Leipzig und Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

RB Leipzig - BVB live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Leipzig vs. Dortmund im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

RB Leipzig empfängt den BVB: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zum Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

  • Spiel: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund
  • Wettbewerb: Bundesliga; 23. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 21. Februar 2026; 18:30 Uhr
  • Trainer: Ole Werner (RB Leipzig), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
