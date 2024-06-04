Hamburger SV macht offenbar ersten Wintertransfer fest - Bundesliga-Transfergerüchte und News

Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga-Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 29. Januar, 06:57 Uhr: HSV bereitet ersten Neuzugang vor +++ Nach der Transfer-Ansage von Trainer Merlin Polzin (siehe Eintrag vom 27. Januar), scheint der HSV den ersten Winterneuzugang perfekt zu machen: Der Däne Albert Grönbaek steht vor einem Wechsel nach Hamburg. Der Offensiv-Allrounder soll laut "Bild" am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren und dann ausgeliehen werden. Grönbaek spielt aktuell beim CFC Genua, gehört jedoch dem französischen Klub Stade Rennes. In Italien kam der 24-Jährige Mittelfeldmann nur vier Mal zum Einsatz und war an keinem Tor beteiligt.

+++ 27. Januar, 08:09 Uhr: Polzin kündigt HSV-Transfers an +++ Der Hamburger SV wird vor Transferschluss am 31. Januar offenbar noch einige Zu- und Abgänge vermelden. "Es wird auf jeden Fall noch etwas passieren in dieser Woche - in die eine als auch in die andere Richtung", kündigte Trainer Merlin Polzin an. Vor allem die Torflaute ist ein Thema, dennoch mahnt der Coach: "Wir sollten die Kirche im Dorf lassen, aber klar, wollen wir uns da verbessern." Ganz oben auf der Liste soll Freiburgs Eren Dinkci stehen, an ihm sind jedoch mehrere Bundesligisten interessiert. Auf der Abgangsseite sollen laut "transfermarkt.de" Immanuel Pherai, Noah Katterbach sowie Silvan Hefti stehen. Am Wochenende steht für die Hamburger das Heimspiel gegen den FC Bayern an - vielleicht ja schon mit dem ein oder anderen Neuen. Auch interessant: Hamburger SV gegen Stefan Kuntz - Vorwürfe, Entwicklungen und Aussagen im Überblick

+++ 25. Januar, 22:00 Uhr: Bayer Leverkusen vor Leihe von Jonas Omlin +++ Bayer Leverkusen reagiert auf die Knieverletzung von Stammkeeper Mark Flekken. Wie "Bild" berichtet, soll Torwart Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach Anfang der Woche einen Leihvertrag bis zum Saisonende bei der "Werkself" unterschreiben. In Leverkusen soll der Schweizer als Backup hinter dem Flekken-Ersatz Jonas Blaswich fungieren. Der 32-Jährige Omlin kam im Winter 2023 zu Borussia Mönchengladbach und war dort zunächst gesetzt. Nach zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren ist er bei der Borussia mittlerweile aber nur noch Bankdrücker. In der laufenden Saison kam Omlin in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz. Vor Leverkusen galt auch der AFC Sunderland als möglicher Interessant an einer Leihe.

+++ 15. Januar, 19:40 Uhr: Frankfurt erneut auf Stürmersuche? Drei Optionen gehandelt +++ Eigentlich hat die Eintracht mit der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib und der Leihe von Arnaud Kalimuendo seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt gemacht. Ärgerlich nur, dass sich Ebnoutalib bei der Niederlage in Stuttgart (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen hat und vier bis sechs Wochen ausfallen soll. Laut Informationen der "Bild" ziehen die SGE-Verantwortlichen deshalb in Erwägung, einen weiteren Stürmer zu holen. In den kommenden Tagen möchten sich Sportvorstand Markus Krösche und Co. zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. Auf der Liste stehen dem Bericht zufolge George Ilenikhena (AS Monaco), Sidiki Cherif (SCO Angers) und William Osula (Newcastle United). Alle drei Spieler wurden bereits in den letzten Wochen und Monaten mit den Frankfurtern in Verbindung gebracht. Im Sommer soll ein Deal mit Osula nur ganz knapp gescheitert sein. Langfristig könnte ein weiterer Stürmer-Transfer das Problem mit sich bringen, dass die SGE dann zu viele Angreifer im Kader hätte. Die eigentliche Nummer eins, Jonathan Burkardt, wird schließlich genauso wie Ebnoutalib im Laufe der Rückrunde zurückkehren. Kalimuendo ist zwar nur geliehen, jedoch verfügt die SGE über eine Kaufoption, die laut "Bild" einen möglichen Folgevertrag bis 2031 umschließt. Burkardt, Ebnoutalib und Kalimuendo sind allesamt Angreifer mit klaren Stammplatz-Ambitionen und einer langjährigen Perspektive. Lediglich der aktuell ebenfalls verletzte Michy Batshuayi dürfte trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags keine große Rolle mehr spielen. In Anbetracht der Konstellation im Angriff würde wohl eine Leihe am meisten Sinn ergeben. Osula (22), Cherif (19) und Ilenikhena (19) sind jedoch allesamt jung und wären Langzeit-Invests.

+++ 13. Januar, 10:34 Uhr: Milan will wohl ablösefreies deutsches Duo +++ Nachdem die AC Mailand mit Niclas Füllkrug bereits einen Deutschen verpflichtet hat, wollen die Rossoneri offenbar gleich zwei weitere deutsche Spieler in den Norden Italiens lotsen. Wie "Sky Italia" berichtet, will sich Milan mit Leon Goretzka beschäftigen und den Nationalspieler gegebenenfalls im Sommer ablösefrei holen. Sein Vertrag beim FC Bayern München endet im kommenden Sommer. Auch der Vertrag von Linksverteidiger Luca Netz läuft im Sommer aus. Der Junioren-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach soll ebenfalls auf der Liste Milans stehen.

+++ 7. Januar, 19:10 Uhr: Offiziell! Frankfurt verkündet Stürmer-Coup +++ Eintracht Frankfurt macht Nägel mit Köpfen und hat Stürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest verpflichtet. Der 23-jährige Franzose absolvierte am Mittwochnachmittag den Medizincheck. Am Abend verkündeten die Frankfurter dann den Wechsel offiziell. Laut "Bild" wird Kalimuendo zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro ausgeliehen, anschließend habe die Eintracht eine Kaufoption für rund 27 Millionen Euro. Laut "Bild" soll Frankfurt für den Fall einer Weiterverpflichtung sogar schon einen Vertrag mit Kalimuendo ausgehandelt haben. Demnach würde der Stürmer bis 2031 unterschreiben und circa drei Millionen Euro Grundgehalt verdienen. Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Stürmer war erst im Sommer für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei der Eintracht soll er mithelfen, die Probleme im Angriff zu begeben, die durch die Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi hervorgerufen wurden.

