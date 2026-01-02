- Anzeige -
Fußball

Hamburger SV - Stefan Kuntz nach Abschied: "War mir eine große Ehre"

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 11:05 Uhr
  • SID
© Imago/SID/Philipp Szyza

Stefan Kuntz verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom Hamburger SV. Er werde die gemeinsame Zeit "immer im Herzen tragen".

Stefan Kuntz hat sich mit emotionalen Worten vom Hamburger SV verabschiedet. "Es war mir eine große Ehre, Teil dieses besonderen Vereins zu sein", schrieb der 63-Jährige bei Instagram. Zuvor hatte der HSV bekannt gegeben, dass Kuntz "aus persönlichen familiären" Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit als Sportvorstand des Klubs gebeten hatte.

"Die Zeit beim HSV war intensiv, emotional und geprägt von echten Werten. Gemeinsam haben wir den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und auch das erste halbe Jahr dort gemeinsam erlebt – ein Erfolg, der für mich immer mit diesem besonderen Klub und seinen Menschen verbunden bleibt", schrieb Kuntz, der im Mai 2024 an die Elbe gewechselt war, weiter in seinem Post.

Kuntz wird HSV-Zeit "immer im Herzen tragen"

Insbesondere die "einzigartige Fankultur, die klare Haltung auch in schwierigen Themen, die gelebte Erinnerungskultur und das große soziale Engagement" hätten ihn bei den Hanseaten "tief beeindruckt – weil sie vieles widerspiegeln, wofür auch ich stehe". Kuntz zeigte sich "dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt haben". Er werde die Zeit "immer im Herzen tragen" und der HSV ein Teil von ihm bleiben.

