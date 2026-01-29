Bundesliga
Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und im Ticker - Überraschendes Halbzeitergebnis
- Aktualisiert: 31.01.2026
- 19:29 Uhr
Am 20. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Nord-Süd-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern München gastiert am 20. Spieltag der Bundesliga beim Hamburger SV. Nach dem 5:0 in der Hinrunde, bei dem der deutsche Rekordmeister bereits nach 29. Minuten mit 4:0 führte, könnte dem HSV das nächste Debakel drohen.
- Hamburger SV vs. FC Bayern: Bundesliga am 31. Januar ab 18:30 Uhr im Liveticker
Warum? Die Münchner sind auf Wiedergutmachung aus. Zwar gewann der FC Bayern unter der Woche in der Champions League mit 2:1 bei der PSV aus Eindhoven, doch in der Liga verlor der FCB zuletzt mit 1:2 gegen den FC Augsburg.
Jonathan Tah deutete bereits kurz nach der Partie gegen die "Fuggerstädter" an, dass sich die Norddeutschen warm anziehen müssen: "Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel wieder raus."
So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München im TV, Livestream und im Liveticker.
Update, 31.01., 19:25 Uhr: Unentschieden zur Halbzeitpause
Zur Pause steht es im Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München 1:1. Und das geht durchaus in Ordnung.
Die Hausherren gingen gerade zu Beginn sehr forsch zu Werke und versuchten, sich ihren Mut über die gesamte erste Hälfte zu bewahren.
Das 1:0 für den HSV erzielte Fabio Viera per Elfmeter (34.), Harry Kane glich acht Minuten später aus der Drehung aus.
Update, 31.01., 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Hamburger SV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfsdli - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim, Mikelbrencis - Fabio Vieira, Königsdörffer
FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl, Gnabry - Kane
Hamburger SV vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
- Partie: Hamburger SV vs. FC Bayern
- Wettbewerb: Bundesliga; 20. Spieltag
- Datum: 31. Januar 2026
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)
FC Bayern gastiert heute in Hamburg live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
HSV - FC Bayern München heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga heute live: Wo kann ich Hamburg vs. Bayern im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
FC Bayern München heute live in Hamburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Hamburg vs. FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Hamburger SV vs. FC Bayern
- Spiel: Hamburger SV vs. FC Bayern
- Wettbewerb: Bundesliga; 20. Spieltag
- Datum und Uhrzeit: 31. Januar 2026; 18:30 Uhr
- Trainer: Merlin Polzin (Hamburger SV), Vincent Kompany (FC Bayern)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
- Liveticker: ran.de