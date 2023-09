Mit dem Spielball unterm Arm verließ Harry Kane am Samstagabend um 18:08 Uhr die Münchner Arena. Dreimal hatte er gegen den völlig überforderten VfL Bochum für den FC Bayern München getroffen, an zwei weiteren Toren war er als Vorlagengeber beteiligt.

Aus der Allianz Arena in München berichtet Stefan Kumberger

Der vereinsinterne Rekord mag vergleichsweise klein wirken, doch die Mega-Zahlen von Kane verheißen: Da kommt noch mehr. Immerhin lässt er in der aktuellen Form so namhafte Münchner Stürmer-Ikonen wie Gerd Müller, Miroslav Klose oder Mario Mandzukic hinter sich. Sie trafen in den ersten fünf Spielen jeweils "nur" fünfmal.

Sieben Tore eines Spielers in den ersten fünf Spielen – das gab es beim FC Bayern noch nie.

Harry Kane hängt Gerd Müller & Co. ab

Thomas Tuchel droht der Bundesliga

"Er ist in der Mannschaft sehr beliebt und ein sehr wichtiger Faktor. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit ihm", stellte Sportdirektor Christoph Freund beeindruckt fest, fügte aber hinzu: "Harry ist erstmals nicht in England aktiv. Ich denke, er muss vielleicht erst noch so richtig ankommen."

Trainer Thomas Tuchel sieht es ähnlich und macht sogar eine kleine Ansage: "Er kann es noch besser!"

Worte, die wie eine Drohung an die Konkurrenz wirken dürften. Wenn Kane bereits jetzt das bayerische Spiel prägt und wie am Fließband trifft, wie soll das dann erst in einem halben Jahr sein?