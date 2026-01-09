Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Harry Kane - Stürmer-Legende rät England-Klubs von Bayern-Star ab: "Verschwendetes Geld"
- Veröffentlicht: 09.01.2026
- 13:49 Uhr
- Maximilian Kayser
Für den FC Bayern München hat sich der Transfer von Harry Kane voll ausgezahlt. Doch wechselt der Engländer zurück in seine Heimat? Ein früherer Top-Stürmer rät den Premier-League-Vereinen davon ab.
Rund 100 Millionen Euro Ablöse kostete Harry Kane den FC Bayern München im Sommer 2023. Viel zu viel für einen 30-Jährigen, sagten damals Kritiker. Doch die Investition zahlte sich aus: In bisher 121 Pflichtspielen erzielte der Engländer 115 Tore.
- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream
Neigt sich die Zeit Kanes in München nun dennoch langsam dem Ende entgegen? Sein Vertrag läuft 2027 aus. Zudem besitzt der Top-Stürmer laut "Sport Bild" eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer in Höhe von 65 Millionen Euro. Diese müsste allerdings bis zum 31. Januar gezogen werden.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Daher gibt es aktuell Spekulationen um eine Rückkehr Kanes nach England. Wenn es nach Ex-Stürmer Michael Owen geht, sollten die Premier-League-Klubs sich einen Kauf des 32-Jährigen gut überlegen.
Harry Kane zu alt? Michael Owen mit Kritik am Wechsel
Der frühere Ballon-D'Or-Gewinner als "Europas Fußballer des Jahres" erklärte im Interview mit "Goal", warum er einen Wechsel Kanes zurück auf die Insel kritisch sieht: "Das Problem mit Harry Kane ist, dass er zwar immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft. Man kauft ihn für das Hier und Jetzt, aber wie viele Jahre bekommt man dafür? Ein, zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht. Er zeigt offensichtlich keine Anzeichen von Alterung. Wer weiß."
Die Aussage erinnert sehr stark an die Diskussionen vor dem Wechsel in die Bundesliga - fairerweise ist Harry Kane nun aber tatsächlich in einem Alter, bei dem sein nächster Vertrag bereits der letzte sein könnte.
Externer Inhalt
Bundesliga-Stars mit Darts-Spitznamen! So hießen sie im Ally Pally
Owen: Kane hätte in der Premier League "viel mehr Gewicht gehabt"
Dann holte der frühere Liverpool-Stürmer aber noch einmal richtig aus und stellte den Sinn des gesamten Wechsels zum FC Bayern in Frage: "Er hat eine Meisterschaft gewonnen, eine Menge Tore geschossen und viele Rekorde gebrochen, aber ich glaube, das hätte in der Premier League viel mehr Gewicht gehabt - dann wäre er jetzt ganz nah an Alan Shearers Rekord dran."
Er ist nicht der erste Experte in England, der so spricht - Kane liegt in der ewigen Torschützenliste der Premier League auf Platz zwei, 47 Tore hinter Shearer. Doch statt für den Rekord hat sich der Torjäger für das Abenteuer FC Bayern entschieden.
Ärgert sich Owen, weil der aktuell beste englische Stürmer nicht in England spielt? Seine Aussagen lassen darauf schließen: "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er in der Premier League geblieben wäre", so Owen: "Ich hatte das Gefühl, dass er alle Trümpfe in der Hand hatte und sie ziemlich billig verschenkt hat. Das habe ich damals auch gesagt."
Für Kane persönlich war es mit Sicherheit kein verschenkter Wechsel - zeigen zumindest die Scoring-Zahlen. Sollte er im Sommer den FC Bayern tatsächlich verlassen, wird die Entscheidung wohl in diesem Januar fallen. Im November sagte Kane noch: "Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele." Es bleibt also spannend.