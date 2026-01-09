Für den FC Bayern München hat sich der Transfer von Harry Kane voll ausgezahlt. Doch wechselt der Engländer zurück in seine Heimat? Ein früherer Top-Stürmer rät den Premier-League-Vereinen davon ab. Rund 100 Millionen Euro Ablöse kostete Harry Kane den FC Bayern München im Sommer 2023. Viel zu viel für einen 30-Jährigen, sagten damals Kritiker. Doch die Investition zahlte sich aus: In bisher 121 Pflichtspielen erzielte der Engländer 115 Tore. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream Neigt sich die Zeit Kanes in München nun dennoch langsam dem Ende entgegen? Sein Vertrag läuft 2027 aus. Zudem besitzt der Top-Stürmer laut "Sport Bild" eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer in Höhe von 65 Millionen Euro. Diese müsste allerdings bis zum 31. Januar gezogen werden.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Daher gibt es aktuell Spekulationen um eine Rückkehr Kanes nach England. Wenn es nach Ex-Stürmer Michael Owen geht, sollten die Premier-League-Klubs sich einen Kauf des 32-Jährigen gut überlegen.

- Anzeige -

Harry Kane zu alt? Michael Owen mit Kritik am Wechsel Der frühere Ballon-D'Or-Gewinner als "Europas Fußballer des Jahres" erklärte im Interview mit "Goal", warum er einen Wechsel Kanes zurück auf die Insel kritisch sieht: "Das Problem mit Harry Kane ist, dass er zwar immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft. Man kauft ihn für das Hier und Jetzt, aber wie viele Jahre bekommt man dafür? Ein, zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht. Er zeigt offensichtlich keine Anzeichen von Alterung. Wer weiß." FC Bayern-Sportchef Max Eberl ist sauer: Harry Kane mit Marktwert-Abstufung Die Aussage erinnert sehr stark an die Diskussionen vor dem Wechsel in die Bundesliga - fairerweise ist Harry Kane nun aber tatsächlich in einem Alter, bei dem sein nächster Vertrag bereits der letzte sein könnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Stars mit Darts-Spitznamen! So hießen sie im Ally Pally