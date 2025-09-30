Jürgen Klopp sicher: "Menschen in Deutschland lieben Red Bull, aber ..."

Jürgen Klopp hat sich zum RB-Hass in Deutschland geäußert und gleichzeitig eine Rückkehr auf die Trainerbank ausgeschlossen - zumindest vorerst. Spätestens seit seinem Wechsel in den RB-Konzern ist Jürgen Klopp bei einigen Fußball-Fans in Deutschland in Ungnade gefallen. Überrascht hat ihn die Reaktion nicht, wie der 58-Jährige in einem Interview mit "The Athletic" erklärte: "Ich bin Deutscher. Ich weiß, was die Menschen in Deutschland über das Engagement von Red Bull im Fußball denken. Sie lieben Red Bull. In allen Bereichen. Aber im Fußball? Nein." Florian Wirtz kommt beim FC Liverpool nicht in Fahrt: Diesen Rat gibt ihm Jürgen Klopp "Komischerweise war es nur in Deutschland, wo die Reaktion so war. Aber das ist in Ordnung – kein Problem. Jeder kann denken, was er will", so Klopp weiter, der den Job bei Red Bull nur wenige Monate nach seinem Abgang beim FC Liverpool angetreten hatte. Apropos Liverpool: In der Zeit nach seinem Abschied vom FC Liverpool habe er "Sport getrieben. Wir haben das Leben genossen, Zeit mit den Enkelkindern verbracht, ganz normale Dinge, in dem Wissen, dass ich wieder arbeiten werde. Aber auch in dem Wissen, dass ich nicht mehr als Trainer arbeiten möchte."

Derzeit sei er der Meinung, dass er auch in Zukunft nicht mehr an der Seitenlinie stehen werde, doch er fügte an: "Aber man weiß ja nie. Ich bin 58. Wenn ich mit 65 wieder anfangen würde, würden alle sagen: 'Du hast gesagt, du würdest das nie wieder machen!' Ähm, sorry, ich war mir zu 100 Prozent sicher! Das ist meine derzeitige Meinung. Ich vermisse nichts." Seit Jahresbeginn arbeitet Klopp als Global Head of Soccer für Red Bull und ist dort auch für den Bundesligisten RB Leipzig zuständig.

