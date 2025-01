Kahn spricht über Bayern-Aus und schließt Bundesliga-Comeback nicht aus

Der könnte ihn zunächst nach Frankreich führen. Der 55-Jährige träumt davon, als Investor bei einem Verein einzusteigen und "etwas aufzubauen". Derzeit gibt es Gespräche mit dem früheren Topklub Girondins Bordeaux, der im vergangene Sommer hoch verschuldet in die vierte Liga zwangsabgestiegen war.

Es gebe eben Momente im Leben, wo Dinge nicht so eintreten, wie man es sich vorgestellt habe. "Irgendwann muss man sich schütteln und dann geht es weiter." Kahn wolle seinen Weg nun weitergehen.

Im "aktuellen Sportstudio" im ZDF blickte Kahn unter anderem auch darauf zurück. Auf die Frage, warum er sich nie öffentlich zu den Vorwürfen, die damals zu seinem Rauswurf geführt hatten, geäußert hat, konterte er gelassen: "Ich bin nicht der Typ, der sich in der Öffentlichkeit darüber auslassen muss."

Im aktuellen Sportstudio spricht Oliver Kahn über seine Entlassung beim FC Bayern, Zukunftspläne und gibt Einblick ins "Irrenhaus" "FC Hollywood" in den 90er Jahren.

Das Wichtigste in Kürze

Kahn lässt sich auch eine Tür für eine Rückkehr in die Bundesliga offen. "Im Fußball soll man nie irgendwas ausschließen. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Aber man weiß nie."

"Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich darüber nicht so viel sagen", gibt sich Kahn noch bedeckt, macht aber keinen Hehl daraus, dass er die Aufgabe spannend findet. "Ich habe das immer verfolgt. Das ist sicher eine interessante Geschichte." Es sei allerdings auch ein großes Projekt, das er nicht alleine stemmen könne.

Kahn lobt resilienten Goretzka

Mit Blick auf seinen alten Arbeitgeber hatte der 55-Jährige vor allem lobende Worte für "Comebacker" Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler war an der Säbener Straße eigentlich schon ausgemustert worden. Im vergangenen Sommer hatten ihm die Bosse einen Abschied nahegelegt.

Beim 3:2-Sieg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga avancierte Goretzka mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Unter Trainer Vincent Kompany hat er sich wider Erwarten zurück in die Mannschaft gekämpft. Das nötigt dem "Titan" Respekt ab.

"Da muss man erstmal so ruhig bleiben, wie er geblieben ist in den letzten Wochen und Monaten. Er hat viel auf die Schnauze bekommen. Er hat auf seine Chance gewartet. Das zeichnet ihn aus."