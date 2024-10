Kommentar zur BVB-Krise: Nuri Sahin muss dringend Antworten finden

Borussia Dortmund rutscht endgültig in die Krise, die Spieler rätseln selbst über die Gründe. Trainer Sahin muss vor allem die Auswärtsschwäche dringend abstellen, sonst könnte sich der BVB in der nächsten Woche zu einem Pulverfass verwandeln. Borussia Dortmund ist derzeit ein einziges großes Rätsel. Am Dienstag spielte der BVB eine großartige erste Hälfte bei Real Madrid und kassierte dann in der letzten halben Stunde fünf Gegentreffer. Am Samstag führte die Borussia bereits nach fünf Minuten in Augsburg, gab aber die Führung wieder aus der Hand und verlor. "Wenn wir wüssten, woran es liegt, würden wir es natürlich ändern. Wir wollen das alles nicht", zeigte sich Nico Schlotterbeck nach Abpfiff bei "Sky" einigermaßen ratlos. "Wir betreiben einen enormen Aufwand, um Tore zu schießen. Der Gegner hat wenig Aufwand, um Tore zu schießen. So fühlt es sich an", versuchte Julian Brandt die Situation zu klären. Spätestens nach der Niederlage beim FCA befindet sich der BVB in einer Krise. Nach acht Spieltagen in der Bundesliga hat die Borussia 13 Punkte auf dem Konto, was den schwächsten Saisonstart seit zehn Jahren bedeutet. Auffällig ist vor allem die Auswärtsschwäche. Aus den ersten vier Spielen in fremden Stadien holte der BVB nur einen Punkt, eine derart schwache Bilanz gab es zuletzt vor 35 Jahren. Trainer Nuri Sahin, der natürlich selbst auch immer mehr in den Fokus rückt, räumte ein, dass es ein Kopfproblem gibt. "Es ist sehr verkopft gerade, das merkt man auch. Das muss runterwandern in den Bauch", sagte Sahin bei "Sky".

Tatsächlich läuft derzeit schief, was schiefgehen kann. Der ohnehin in der Kritik stehende Kapitän Emre Can legte dem Augsburger Alexis Claude-Maurice den 2:1-Siegtreffer mit einer völlig verunglückten Abwehraktion auf. Mit Waldemar Anton und Julian Ryerson verletzten sich gleich zwei Abwehrspieler, auch Marcel Sabitzer musste verletzt ausgetauscht werden. Der 18-jährige Amulgera Kabar holte sich bei seinem Bundesliga-Debüt die Gelb-Rote Karte ab. Sahin wirkte, als könnte er selbst nicht fassen, was seiner Mannschaft am Samstagnachmittag in Augsburg passiert war. "Es ist absoluter Wahnsinn, wie wir hier die Gegentore bekommen", sagte er: "Wir werden daran gemessen, was auf dem Platz passiert. Wir können uns nicht wegducken. Den Ansprüchen werden wir nicht gerecht."

