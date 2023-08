Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Trapp patzt, Marmoush rettet SGE mit Last-Minute-Tor

Anzeige

Nach einem hart umkämpften Spiel trennen sich Eintracht Frankfurt und der 1. FSV Mainz 05 1:1 (0:1). Lee brachte die Mainzer nach einem Trapp-Patzer in der ersten Halbzeit in Führung, Marmoush rettete in der Nachspielzeit für die SGE den Punkt.

Eintracht Frankfurt hat zwischen den beiden wichtigen Europacup-Partien einen Dämpfer im Liga-Alltag hinnehmen müssen: Die Hessen kamen nach einer kraftlosen Vorstellung im Rhein-Main-Duell nur zu einem 1:1 bei Mainz 05, erstmals in dieser Spielzeit blieb der von Paris St. Germain umworbene Starangreifer Randal Kolo Muani ohne Tor.

Drei Tage nach dem Play-off-Hinspiel der Conference League bei Lewski Sofia (1:1) fehlte der Eintracht die Frische, erst spät gelang Omar Marmoush (90.+1.) der Ausgleich, nachdem Ansgar Knauff (61., wiederholtes Foulspiel) Gelb-Rot gesehen hatte.

Jae Sung-Lee hatte die Mainzer von Trainer Bo Svensson in Führung gebracht, die die Wiedergutmachung für den enttäuschenden Auftakt bei Union Berlin (1:4) verpassten.

Auf das zweite Duell in den Play-offs am Donnerstag wollte Trainer Dino Toppmöller eigentlich keine Rücksicht nehmen. Dennoch nahm der Coach bei der von einer Erkältungswelle geplagten SGE vier Wechsel im Vergleich zum Hinspiel in Bulgarien vor.