Bo Svensson tritt beim 1. FSV Mainz 05 zurück

"Bo Svensson ist nicht mehr Trainer von Mainz 05. Der 44-jährige Fußballlehrer hat sich nach einem langen Gespräch mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt am Donnerstag zu diesem Schritt entschieden", heißt es in einer ersten Mitteilung des Vereins.

Zuvor hatten die Rheinhessen, die in der Bundesliga auf dem letzten Platz der Tabelle abgerutscht sind, auch im DFB-Pokal bei Hertha BSC mit 0:3 verloren.

Der Bundesligist gab am Abend die Trennung vom Dänen bekannt, der mit einem Rücktrittswunsch auf den Klub zugekommen sei.

"Der Abschied fällt mir sehr schwer, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt hierfür gekommen ist", sagte Svensson: "Ich bin seit 16 Jahren ein Mainzer. Ich habe hier unendlich viel gelernt, so viele tolle Menschen kennengelernt, im Verein, unter den Fans, in der Stadt, meine Kinder sind hier in Mainz aufgewachsen. Die Erfahrungen werden mich für mein Leben prägen."

In der Liga ist Mainz nach neun Spieltagen noch ohne Sieg (drei Punkte), am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegen RB Leipzig betreut U23-Trainer Jan Siewert die Mannschaft.

Sportdirektor Martin Schmidt hatte bereits kurz nach der Pokalpleite in Berlin eine "knallharte Analyse" angekündigt und Svensson keine Job-Garantie aussprechen wollen.