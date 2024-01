FC Bayern München: Matchwinner Jamal Musiala auf den Spuren des Kaisers

Leroy Sane

Wie immer viel in Bewegung, rochiert häufig von links auf die andere Seite und bereitet von dort auch Musialas Führungstreffer vor. Hat zwar nicht so viele gute Szenen wie bei seinen starken Leistungen in der Hinrunde, leitet aber auch das 2:0 von Musiala ein. Muss danach runter (72.), was ihm sichtbar missfällt. ran-Note: 2 © MIS