Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und jOYn

FC Bayern München - Max Eberl über Hoeneß-Handshake: "Weiß nicht, was er signalisieren wollte"

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 01:38 Uhr
  • ran.de

Während des 6:0-Kantersiegs des FC Bayern München zum Saisonauftakt gegen RB Leipzig kam es zu einem kuriosen Handshake auf der Tribüne.

Der FC Bayern München hat am Freitagabend die Bundesliga-Saison 2025/26 mit einem Statement-Sieg eröffnet. Mit 6:0 schoss der amtierende Meister den ambitionierten Rivalen RB Leipzig aus der Allianz-Arena.

"Wir haben heute einen beeindruckenden Sieg gesehen. Einen sehr starken Auftakt in die Bundesliga-Saison. Diese Energie hat sich über die Vorbereitung schon in jedem Spiel so ein bisschen gezeigt", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl anschließend in der Mixed Zone.

Schon während der ersten Halbzeit kam es dabei zu einer kuriosen Szene auf der Tribüne zwischen Eberl und Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Nach dem dritten Bayern-Treffer gab es einen spontanen Handshake von Hoeneß für Eberl. "Er reichte mir die Hand rüber, ich habe sie gerne genommen, weil es ein schönes Tor war. Ich weiß nicht, was er signalisieren wollte", zeigte sich Eberl nach dem Spiel in der Mixed Zone überrascht vom Handschlag.

FC Bayern - Eberl: "Gefühle spielen keine Rolle"

Immerhin äußerte Hoeneß zuletzt immer wieder öffentlich kritische Töne zur Münchner Kaderplanung, für die Eberl in seiner Rolle als Sportvorstand hauptverantwortlich ist.

"Gefühle spielen keine Rolle, ich will meinen Job machen, wir haben noch zehn Tage Zeit", sagte Eberl nach Spielende die Kritik in seine Richtung und zum nun anstehenden Endspurt auf dem Sommer-Transfermarkt. Dort sind die Bayern aufgrund der fehlenden Kadertiefe weiterhin gefragt.

Eberl mit Lob für Neuzugang Diaz

Die Bayern schielen demnach noch auf eine Verpflichtung per Leihe, um die aktuell dünn besetzte Offensive des Rekordmeisters noch etwas breiter aufzustellen. Mit Luis Diaz haben die Bayern schon einen Neuzugang für diesen Bereich und der Kolumbianer traf gegen Leipzig auch gleich bei seinem Bundesliga-Debüt.

"Ein Tor ist natürlich immer schön für einen Offensivspieler. Aber ich finde seine Seriosität, die er hat, sehr bemerkenswert", sagte Eberl, "er ist kein Spieler, der für die Show ist, sondern jemand, der in Ruhe anfängt und sich im Spiel versucht, Vertrauen zu holen, auf die Momente zu warten – und die kommen dann auch".

Eberl über aberkanntes RB-Tor: "Badstübner war verwirrt"

Zudem äußerte sich Eberl zum aberkannten Tor für RB Leipzig zum vermeintlichen 1:4 aus Sicht der Sachsen. Dabei führte Castello Lukeba einen Freistoß regelwidrig aus, indem er anfing, mit dem Ball zu dribbeln. Daraus entstand kurz später ein Treffer für die Sachsen.

"ich glaube, wenn die Mannschaft nicht so reagiert hätte, hätte der Schiedsrichter das Tor gegeben, weil niemand so genau wusste, was passiert ist", sagte Eberl, "aber diese Mannschaft will auch kein Heimgegentor bekommen und hat entsprechend insistiert und es war ja dann auch nicht korrekt.“

Bayern-Meisterschaft entschieden? Dominanz macht Fans Angst

Angesprochen darauf, war es von Schiedsrichter Florian Badstübner keine Durchsage nach dem aberkannten Tor gab, sagte Eberl schmunzelnd: "Ich glaube, er war verwirrt, wie wir alle kurzzeitig verwirrt waren. Das meine ich auch nicht böse. Er hat sich sehr darüber geärgert."

