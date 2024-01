FC Bayern München: Trippier-Wechsel laut Berichten vom Tisch

Abwehrnot beim FC Bayern München: Wer spielt hinten rechts?

Der Rekordmeister startet mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) in die Rückrunde. Wegen des Nachholspiels gegen Union Berlin am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im Liveticker) steht für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel eine Englische Woche an.

Vor allem hinten rechts, wo auch Trippier zu Hause ist, drückt den FCB der Schuh. Alternativen sind der schon beim 3:0 über die TSG Hoffenheim hier aufgebotene Konrad Laimer oder der eigentliche Mittelfeldmotor Joshua Kimmich.