Anzeige

Sebastian Kehl geht nach dem 1:1-Unentschieden von Borussia Dortmund in Wolfsburg mit den BVB-Stars hart ins Gericht.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat den BVB-Stars nach dem 1:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg eine arrogante Spielweise vorgeworfen.

"Man muss der Mannschaft heute ein Stück weit vorwerfen, dass wir in manchen Phasen das Spiel nicht weiter kontrolliert haben und dass wir auch arrogant gespielt haben", sagte Kehl in den Katakomben der Volkswagen-Arena am Samstagabend in Wolfsburg.

"Mir war an der einen oder anderen Stelle einfach zu viel Hacke dabei und Spitze", führte Kehl aus. Die Mannschaft habe "nicht konsequent genug im Zweikampf" gespielt und "auch in manchen Situationen zu leichtsinnig Bälle verloren".

Kehl sprach von "einigen guten Aktionen" wie dem Führungstreffer durch Niclas Füllkrug (8.), man habe es "aber einfach nicht konsequent zu Ende gespielt, da hätten wir uns besser anstellen müssen".