+++ 05. Juli, 08:15 Uhr: Dreesen: "Gehört sich nicht" +++ Dass der FC Bayern sich nicht mehr zur Personalie Nick Woltemade äußern möchte, verdeutlichte jetzt der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Dazu gibt es nur einen Satz zu sagen: Nick Woltemade ist Spieler des VfB Stuttgart. Und da gehört es sich nicht, irgendwelche Diskussionen anzuheizen oder Kommentare abzugeben", sagte der 57-Jährige am Rande der Klub-WM in Atlanta. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart hatten am Freitag beschlossen, die Gespräche vorerst ruhen zu lassen (siehe Eintrag vom 4. Juli).

+++ 04. Juli, 09:45 Uhr: Bayern und VfB einigen sich auf "Waffenruhe" +++ Der FC Bayern und der VfB Stuttgart ziehen vorerst die Handbremse! Die Klubs haben sich darauf verständigt, die Gespräche über einen möglichen Transfer von Woltemade vorerst ruhen zu lassen. Wie die "Bild" berichtet, wurde nach mehreren Telefonaten zwischen den Verantwortlichen beider Klubs vereinbart, dass es während des Aufenthalts der Bayern in den USA zur Klub-WM kein schriftliches Angebot geben wird. Das Verhältnis zwischen dem Rekordmeister und dem amtierenden Pokalsieger hat sich zuletzt spürbar verbessert. Ein Telefonat zwischen Max Eberl und Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth trug maßgeblich zur Deeskalation bei. Auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen steht weiterhin im Austausch mit VfB-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Während der VfB nun intern klären will, welche Summe man für Woltemade fordern wird, wollen die Münchner zunächst die Klub-Weltmeisterschaft abwarten, bevor mögliche Gespräche wieder aufgenommen werden.

+++ 03. Juli, 09:33 Uhr: Klubs liegen bei Ablöse wohl weit auseinander +++ Wie die "Bild" berichtet hat der FC Bayern noch kein offizielles Angebot für den Offensivspieler abgegeben. Ursprünglich sollte das erste Angebot seit Montag bei den Stuttgartern sein. Allerdings habe der VfB den Stürmer eigentlich für unverkäuflich erklärt und ist erst ab 80 Millionen Euro bereit, überhaupt Verhandlungen aufzunehmen. Der Rekordmeister soll wohl maximal 50 Millionen Euro zahlen wollen. Die Vereinsbosse Alexander Wehrle (VfB) und Jan-Christian Dreesen (FCB) seien weiterhin in Kontakt, allerdings sollen die Fronten derzeit offenbar verhärtet sein.

+++ 02. Juli, 08:45 Uhr: Kompany plant mit Woltemade in Startelf +++ Der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern München liegt weiter in der Luft. Wie die "Sport Bild" berichtet, plant Trainer Vincent Kompany den Offensiv-Spieler sogar in der Startelf ein. Das soll der Coach dem 23-Jährigen sogar per Video-Call mitgeteilt haben. Woltemade soll dabei eine Gehaltserhöhung von rund 5,5 Millionen Euro bekommen, dass er auf ein Jahresgehalt von 9,5 Millionen bei der Münchnern kommt. 2024 wechselte er von Werder Bremen noch ablösefrei zum VfB Stuttgart. Beim VfB steht er noch bis 2028 unter Vertrag. Mit dem neuen Bayern-Gehalt würde er zur unteren Hälfte des Kaderschnitts gehören. Aleksandar Pavlovic steht offenbar bei sieben Millionen pro Jahr, Konrad Laimer bei neun und Michael Olise bei 13. Jedoch steht das Wichtigste noch aus: die Einigung zwischen den Vereinen. Offenbar ist der FCB bereit 50 Millionen an Ablöse zu bezahlen. Stuttgart träumt von 100 Millionen.

+++ 1. Juli, 16:25 Uhr: Fehlende Wertschätzung? VfB Stuttgart wohl verwundert über Woltemade +++ Der Poker um Nick Woltemade scheint hitziger zu werden. Medienberichten zufolge war der 23-Jährige mit dem Verlängerungs-Angebot der Stuttgarter nicht glücklich und habe dieses als fehlende Wertschätzung angesehenen. Laut "tz" kann der VfB Stuttgart diesen Vorwurf allerdings nicht nachvollziehen und reagiert mit Unverständnis. Vielmehr solle der Top-Torjäger der U21-EM froh und dankbar über seine Entwicklung im VfB-Dress sein. Unklar ist jedoch, was der in der Öffentlichkeit zurückhaltend agierende Woltemade intern kommuniziert hat. Wie sehr ihm der VfB in seiner Entwicklung geholfen hat, untermalen die Zahlen jedoch recht gut. Vor seinem Wechsel zu den Schwaben im vergangenen Sommer hatte Woltemade für Bremen in 52 Spielen gerade mal zwei Profi-Tore erzielt. Während das Verhältnis zwischen Woltemade und dem VfB erste kleine Risse bekommen könnte, soll das Verhältnis zwischen den Stuttgartern und dem FC Bayern laut Bericht gut sein. Daran habe auch die nicht ganz so feine Art, mit der Max Eberl und Co. die Gespräche mit dem Spieler aufgenommen haben, nichts geändert.

+++ 30. Juni, 18:30 Uhr: FC Bayern könnte Deal mit Wanner-Leihe zum VfB Stuttgart verrechnen +++ Die Zukunft von Nick Woltemade bleibt das große Transferthema in Deutschland. Noch liegen die kolportierten Vorstellungen des FC Bayern München und des VfB Stuttgart offenbar weit auseinander. Der Rekordmeister soll höchstens 50 Millionen Euro zahlen wollen, die Schwaben zwischen 80 und 100 Millionen Euro aufrufen. Die beiden Vereine näher zusammenbringen könnte nun die Personalie Paul Wanner. Das große Talent des FC Bayern steht vor seiner dritten Leihe. Nach der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim könnte es für den 19-Jährigen nun laut "Kicker" und "Bild" zum VfB gehen. Nutzen die Bayern Wanner als Köder, um den Preis für Woltemade zu drücken? Die Idee ist nicht abwegig. Dem Vernehmen nach kann sich der Mittelfeldspieler eine Leihe nach Stuttgart gut vorstellen. Auch die Gespräche zwischen den Bossen beider Seiten seien "sehr positiv" verlaufen, wie die "Bild" berichtet. Nach "Kicker"-Informationen ist zwar auch Werder Bremen an einer Leihe von Wanner interessiert. Doch der Spieler tendiere eindeutig zum VfB Stuttgart. Auch interessant: FC Bayern München: Max Eberl und die vielen Sommer-Baustellen

+++ 30. Juni, 8:40 Uhr: FC Bayern soll Schmerzgrenze für Woltemade festgelegt haben +++ Geht jetzt doch alles schneller als gedacht? Wie die "BILD" berichtet, soll der FC Bayern bereits am Montag ein erstes Angebot für Nick Woltemade beim VfB Stuttgart abgeben. Demnach habe ein Telefonat am Donnerstag zwischen Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und seinem Pendant beim Rekordmeister, Max Eberl für Klarheit gesorgt, dass die Bayern den deutschen Nationalstürmer sofort verpflichten wollen. Der Spieler hätte sich zuvor bereits mündlich mit den Münchnern geeinigt und den VfB bereits mehrfach von seinen Wechselabsichten informiert. Im Handumdrehen wird der Transfer offenbar aber nicht über die Bühne gehen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll die Schmerzgrenze des FCB bei 50 Millionen Euro liegen. Die Stuttgarter sollen aber Stuttgart eher die in Gerüchten kursierenden 100 Millionen Euro im Sinn haben. Es drohen also harte Verhandlungen im Ablösepoker. Woltemade könnte derweil offenbar einen gewaltigen Gehaltssprung mit einem Wechsel zum FC Bayern machen. Im Gespräch ist offenbar ein Salär von sechs bis zehn Millionen Euro inklusive Boni pro Saison. Zum Vergleich: In Stuttgart wurde ihm wohl kürzlich eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung von 1,5 auf 2,5 Mio. Euro pro Jahr angeboten.

+++ 29. Juni, 16:30 Uhr: Woltemade soll zwei Top-Klubs abgesagt haben +++ Nick Woltemade hat laut "Bild" am Morgen nach dem verlorenen U21-EM-Finale Angebote vom FC Chelsea und von der SSC Neapel abgelehnt. Demnach riefen die Vertreter des Spielers beide Klubs an, um ihnen mitzuteilen, dass alle geplanten Gesprächstermine abgesagt wurden. Woltemades ganzer Fokus liege einzig auf einem Wechsel zum FC Bayern München. Der Shootingstar habe den VfB Stuttgart bereits mehrfach über seinen Wechselwunsch informiert, heißt es in dem Bericht weiter.

+++ 29. Juni, 11:00 Uhr: FC Bayern soll Vertrag für Woltemade bereits ausgearbeitet haben +++ Nach dem verlorenen Finale der U21-EM kühlen die Gerüchte um den deutschen U21-Shootingstar Nick Woltemade weiter nicht ab. Wie "Sport 1" und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, soll sich der Rekordmeister bereits mit dem Spieler mündlich auf einen Wechsel geeinigt haben. Der Shootingstar wolle unbedingt nach München. Laut Romano soll der FCB bereits ein erstes Angebot an den VfB Stuttgart vorbereiten. Beim Klub von der Isar hätte man sich demnach intern darauf geeinigt, die Gespräche mit Stuttgart trotz des frühen öffentlichen Dementis fortzusetzen und den Druck weiter zu erhöhen. Woltemade soll bereits ein Fünfjahresvertrag von den Münchnern vorliegen. Weiter heißt es bei "Sport 1", dass die Bayern keinesfalls bereit wären, eine Ablösesumme im Bereich von 80 oder gar 100 Millionen Euro für den Stürmer zu zahlen, der vor der Saison ablösefrei von Werder Bremen zu den Schwaben kam und noch bis 2028 unter Vertrag steht. An der Säbener Straße sei man nicht bereit, einen Mondpreis für den 23-Jährigen zu bezahlen. 30 Millionen Euro halte man im Bayern-Lager offenbar für realistisch, bei 40 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze erreicht sein. Entsprechend zerfahren dürften sich die Verhandlungen mit dem VfB gestalten.

