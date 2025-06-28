Anzeige

ran zeigt die neuesten News rund um Woltemade im Ticker.

+++ 16. August, 13:20 Uhr: Bayern-Boss Dreesen glaubt wohl noch an Woltemade-Transfer +++ Am Abend läuft das Ultimatum des VfB Stuttgart im Hinblick auf einen Sommerwechsel von Nick Woltemade aus. Bislang konnten sich die Schwaben mit dem FC Bayern nicht auf einen Wechsel verständigen. Vor dem Duell im Supercup (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de) scheint der Deal endgültig gescheitert, doch bei den Bayern haben offenbar noch nicht alle die Hoffnung aufgegeben. Laut "Bild" hat vor allem CEO Jan-Christian Dreesen eine Verpflichtung noch nicht abgeschrieben. Der Vorstandsboss der Münchner hatte demnach bei den bis dato letzten Verhandlungen am vergangenen Mittwoch den höchsten Redeanteil und hält offenbar weiter Kontakt zur Woltemade-Seite - und will diesen wohl auch in den kommenden Tagen pflegen. Kommt es vor dem Ende der laufenden Transferperiode zu keiner Einigung, dann will der Stürmer dem Bericht zufolge auch wieder anderen Klubs die Tür öffnen - auch ein Wechsel ins Ausland ist demnach denkbar.

+++ 13. August, 20:20 Uhr: Nächstes Woltemade-Angebot abgelehnt - Berater ätzt gegen VfB-Führung +++ Der Wechsel-Poker um Nick Woltemade geht in die nächste Runde. Nach dem Ultimatum von VfB-Sportvorstand Alexander Wehrle für einen Wechsel (siehe Eintrag zuvor) bis zum Aufeinandertreffen beider Klubs am Samstag im Supercup (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de), sind die Münchner mit einem neuen Angebot vorstellig geworden. Wie "Sky" zunächst berichtete, soll der Rekordmeister ein verbessertes Angebot über 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung vorgelegt haben. Die Schwaben hätten die Offerte allerdings schleunigst abgelehnt. Der VfB fordere 75 Millionen Euro - ein Preisschild, das dem FC Bayern weiterhin zu hoch sei. Die erzürnte Antwort von Woltemades Berater folgte auf dem Fuße: "Im März 2024 und zuletzt Mitte Juni gab es die klare Zusage des VfB für ein lösungsorientiertes Vorgehen, sobald der nächste Karriereschritt möglich ist", erklärte Danny Bachmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Einen solchen gäbe es nun in der Schnelllebigkeit des Fußballs zum deutschen Rekordmeister und dauerhaften Champions-League-Teilnehmer. Für einen ambitionierten deutschen Nationalspieler ist das eine enorme Chance", so der Berater des Nationalspielers weiter. In Bezug auf das ausgesprochene Ultimatum von VfB-Boss Wehrle betonte Bachmann: "Die von Herrn Wehrle in dieser Woche geforderte Lösung im Rahmen einer fragwürdigen Deadline wurde heute mit dem Gesamtpaket von Interessent und Spielerseite zusammen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung geliefert." Dass die Stuttgarter das verbesserte Angebot der Bayern dennoch abgelehnt haben, verwundert den Woltemade-Agenten, der das Vorgehen des Pokalsiegers verurteilt: "Die Antwort des Aufsichtsrats über eine Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, jedoch mit einer Gehaltseinstufung im unteren Mittelfeld, entbehrt - insbesondere für einen nationalen Transfer - nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen." Auch interessant: FC Bayern München: Nick-Woltemade-Transfersaga hat nur Verlierer! Ein Kommentar

+++ 12. August, 09:27 Uhr: VfB-Vorstand Wehrle heizt Woltemade-Gerüchte neu an +++ Eigentlich hatte Max Eberl, seines Zeichens Sportvorstand des FC Bayern München, das Thema Nick Woltemade für beendet erklärt. "Die Sache ist vom Tisch." (siehe Eintrag 8. August) Doch nun könnte das Thema erneut Fahrt aufnehmen. Ausgerechnet aus dem Lager des VfB Stuttgart wird das Gerücht nun neu angeheizt. "Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen", sagte VfB Stuttgarts Sportvorstand Alexander Wehrle den "Stuttgarter Nachrichten". Gleichzeitig setzte er eine kurzfristige Deadline: "Wir spielen am Samstag den Supercup (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de). Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein." Ob die Bayern und der VfB sich ob so großer Differenzen innerhalb von einer Woche einigen und den Transfer über die Bühne bringen, ist jedoch zweifelhaft. Auch interessant: VfB Stuttgart setzt den FC Bayern München bei Nick Woltemade unter Druck - Wie sinnvoll ist ein Transfer noch?

+++ 11. August, 23:00 Uhr: Woltemade-Wende? Matthäus rechnet mit Bayern-Vorstoß +++ Zwar hat der FC Bayern einen Transfer von Nick Woltemade in diesem Sommer erst kürzlich öffentlich abgehakt, jedoch glaubt niemand so recht daran, dass die Sache wirklich gegessen ist. Durch den bevorstehenden Abgang von Kingsley Coman ist schließlich der Bedarf in der Offensive noch größer. Lothar Matthäus scheint recht überzeugt davon, dass die Bayern in den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters nochmal einen Angriff auf den Stuttgarter wagen. "Max Eberl hat zwar in der vergangenen Woche gesagt, das Thema Woltemade sei vom Tisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema noch nicht beendet ist“, mutmaßt er in seiner "Sky"-Kolumne. Der Rekordnationalspieler erachtet den bevorstehenden Abgang von Kingsley Coman als klares Indiz dafür. "Wenn Bayern einen Spieler in der Größenordnung von Kingsley Coman abgibt, muss man sich mit Woltemade beschäftigen. Wenn auf der einen Seite etwas passiert, dann passiert auch auf der anderen Seite etwas. Wenn man Coman abgibt, wären Einnahmen da, die ganz sicher genutzt werden, um Spieler zu holen, die man gerne in München sehen würde", zählt Matthäus eins und eins zusammen. Zwar versteht Matthäus, dass der FC Bayern auf die hohen Forderungen der Schwaben zunächst nicht eingehen möchte, jedoch habe man "auch eine Verpflichtung gegenüber Woltemade, der sich klar und deutlich zum FC Bayern bekannt hat". Woltemade müsse sich laut Matthäus auch die Frage stellen, warum die Bayern für ihn keine 65 Millionen Euro bieten wollen, nachdem sie Diaz für 75 Millionen Euro geholt haben. Matthäus, der 65 Millionen Euro für Woltemade im Vergleich zu Diaz als gerechtfertigt ansieht, rechnet damit, dass die Bayern noch alle Chancen haben, den 23-Jährigen zu verpflichten. "Wenn München mit einer Ablösesumme kommt, die den VfB Stuttgart zufriedenstellt, dann ist Woltemade in der kommenden Saison beim FC Bayern", legte er sich fest. Eine zwischenzeitlich kursierende Deadline der Schwaben, die bis zum 16. August laufen sollte, besteht dem Vernehmen nach nicht mehr. Der FC Bayern soll allerdings laut "Sky" mit Christopher Nkunku, Xavi Simons und Malick Fofana auch andere Alternativen auf dem Zettel haben.

+++ 5. August, 22:26 Uhr: Eigenes Bayern-Budget für Woltemade +++ Am Mittwoch soll es zur großen Transfersitzung an der Säbener Straße gekommen sein, wie die "Sport Bild" berichtet. Dem Blatt zufolge hat sich die Führungsetage der Bayern dabei auf das weitere Vorgehen in der Sommer-Transferperiode geeinigt. Dabei wurde wohl die Entscheidung getroffen, dass nach Luis Diaz nicht mehr zwingend ein weiterer Neuzugang geholt werden soll. Falls man jedoch noch Verkäufe tätigt, könnte sich diese Vorgehensweise jedoch ändern. Interessant: Die Personalie Nick Woltemade soll von dem Beschluss ausgenommen sein. Informationen der "Sport Bild" zufolge haben die Bayern ein eigenes Budget für den Stürmer in der Hinterhand. Demnach will der FCB aber weiterhin erst dann wieder aktiv im Poker werden, wenn der VfB Stuttgart auf die Vorschläge eingehen und sich an den Verhandlungstisch setzen sollte. Noch bleiben die Schwaben aber wohl weiter hart. VfB Stuttgart gegen den FC Bayern live in Sat.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn

+++ 3. August, 22:59 Uhr: "Stehen hinter ihm" - Undav stärkt Woltemade +++ Deniz Undav möchte seinen wechselwilligen Teamkollegen Nick Woltemade rund um den geräuschvollen Transferpoker mit Bayern München mental unterstützen. "Wir alle wollen ihm helfen, damit er im Kopf klar bleiben kann. Es ist doch völlig nachvollziehbar, dass es einen Spieler beschäftigt, wenn der FC Bayern ruft", sagte Undav im "kicker"-Interview. Er habe Woltemade vor dem Trainingslager "ein-, zweimal geschrieben und gesagt, er solle nicht so viel lesen, nicht nach links und rechts schauen, sich auch nicht damit beschäftigen, ob ihn die Fans noch mögen. Er soll sich einfach keine großen Gedanken machen und Gas geben", sagte Undav. Der 23-Jährige solle nie vergessen, "dass wir hinter ihm stehen, auch wenn er den Verein verlassen sollte, und dass wir ihn jetzt nicht weniger brauchen, als bisher und künftig." Woltemade (Vertrag bis 2028) ist sich angeblich mit Rekordmeister München über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. Stuttgart will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln. Auch interessant: FC Bayern München: Tom Bischof vs. Leon Goretzka - wer füllt die Pavlovic-Lücke? Und: FC Bayern: Transferflop vor dem Aus - Freund kündigt Abgang an

+++ 2. August, 13:52 Uhr: VfB-Aufsichtsrat trifft offenbar Entscheidung +++ Wie die "Bild" berichtet, soll es am Dienstag erneut zu Gesprächen im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart gekommen sein - erneut ging es wohl um die Causa Woltemade und die Frage, ob man bereit ist, Gespräche zu führen. Dabei wurde demnach nach der Meinung jedes Mitglieds gefragt. Am Ende hieß die einstimmige Entscheidung laut dem Boulevardblatt, dass die Schwaben dem Kurs treu bleiben. Das bedeutet, dass Stuttgart sich wohl erst einmal weiterhin nicht für Gespräche mit dem FC Bayern öffnet. Stattdessen soll der VfB weiterhin auf ein Angebot von 65 Millionen Euro warten - erst dann wäre die Vereinsspitze demnach bereit, Kontakt zu dem Rekordmeister aufzunehmen. Es wäre ein Erfolg für den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner, die vehement auf die harte Linie gepocht haben sollen.

+++ 1. August, 14:26 Uhr: Wehrle bleibt im Woltemade-Poker standhaft +++ Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrl, hält an seiner Position im Fall Nick Woltemade fest. "Ich bleibe bei dem, was ich vor fünf Wochen gesagt habe: Wir wollen mit Nick in die nächste Saison gehen – und wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind wir bereit, uns an einen Tisch zu setzen. Daran hat sich nichts geändert", erklärte er beim "Münchner Merkur"/"tz" Bis zum Supercup am 16. August (live in SAT.1 und auf Joyn) bei dem es ausgerechnet gegen den FC Bayern geht, wolle der VfB seine Mannschaft für die kommende Saison zusammen haben. Das Wort "Deadline" wollte Wehrle aber nicht in den Mund nehmen. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. Der Pokalsieger will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln. Die vielen Spekulationen sieht Wehrle als "Teil des Geschäfts. Wissen Sie, diese Woche habe ich gehört, dass ich mit Bayern verhandle, weil ein Auto mit Münchner Kennzeichen vor der VfB-Geschäftsstelle stand. Wie viele Einwohner hat München nochmal?! Teilweise ist es schon abenteuerlich, was da rein interpretiert wird", sagte er. Für Stuttgart gehe es nun darum, so Wehrle weiter, "eine erfolgreiche Saison zu spielen. Da ist Nick ein ganz wichtiger Spieler – und er hat noch drei Jahre Vertrag. Wir müssen uns mit Angeboten nicht beschäftigen, denn wir haben zu keinem Zeitpunkt signalisiert, ihn verkaufen zu wollen. Dass Woltemade trotz angeblicher Einigung mit Bayern womöglich in Stuttgart bleiben wird, sieht Wehrle pragmatisch: "Da sind wir alle Profis genug. Und ich bin mir sicher, dass auch Nick im kommenden Jahr im VfB-Trikot brennen wird." Derzeit kursieren allerdings einige Gerüchte, dass Woltemade sich zwar professionell verhält, jedoch missgelaunt wirkt. Laut Informationen von "RTL" ist nun auch sein Berater Danny Bachmann an den Tegernsee gereist, wo der VfB sein Trainingslager abhält. Es wird spekuliert, dass Bachmann nun den Druck auf die Stuttgarter weiter erhöhen möchte. Wehrle dürfte sich davon aber kaum beeinflussen lassen.

+++ 31. Juli, 11:06 Uhr: Woltemade griesgrämig - VfB-Star pocht verstärkt auf Wechsel +++ Die Situation um Nick Woltemade kocht weiter hoch. Der VfB-Star soll genervt von der aktuellen Situation sein und das auch im Trainingslager der Stuttgarter kund tun. Das berichtet die "Bild" und fügt hinzu, dass die Laune des Stürmers einen Tiefpunkt erreicht habe. Demnach trat Woltemade am Tegernsee bereits mehrfach mit den Bossen in Kontakt, um seinen Wechselwunsch zu verdeutlichen. Dabei soll er an die sportliche Führung und das Trainerteam appelliert haben, damit diese von ihrer Haltung abrücken und Gespräche mit den Bayern aufnehmen. Ohne Erfolg: Laut "Bild" hat sich nichts an der Ansicht von Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle geändert, die weiterhin keinerlei Interesse an einer Kontaktaufnahme zum deutschen Rekordmeister zeigen. Auch der bleibt wohl weiterhin hart. So sollen die Bayern-Bosse am Mittwochabend erneut zusammengesessen haben, um über einen Woltemade-Transfer zu diskutieren. Max Eberl und Co. legten dabei dem Bericht zufolge fest, vorerst kein weiteres Angebot für den deutschen Nationalspieler vorzubereiten. Stattdessen pocht man weiterhin auf ein persönliches Treffen mit den VfB-Verantwortlichen.

+++ 30. Juli, 15:45 Uhr: Dreesen übt Kritik an VfB-Verhalten +++ Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kann die Haltung von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart im Fall von Nick Woltemade nicht nachvollziehen. "Wir haben ein Angebot abgegeben, das hat bis dato nicht zu einem Gespräch geführt. Und das verstehen wir nicht", sagte Dreesen am Mittwoch bei der Eröffnung der Sonderausstellung "20 Jahre Allianz Arena". Grundsätzlich spreche er aber sowieso "ungern über Spieler anderer Klubs", führte der Bayern-Boss weiter aus: "Aktuell ist Nick Woltemade Spieler des VfB Stuttgart. Und wie es weitergeht, wird man sehen." Ob es denn normal sei, dass ein Verein noch vor Verhandlungen eine bestimmte Ablöse fordere, wurde Dreesen gefragt. "Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, ob was normal oder unnormal ist. Ich glaube, unsere Branche ist so verrückt, dass alles normal ist."

+++ 30. Juli, 13:53 Uhr: Diese Deadline setzt der VfB nun wohl für die Bayern +++ Den Transfer von Luis Diaz konnte der FC Bayern nun auch final eintüten - bei Nick Woltemade verlaufen die Verhandlungen jedoch weiter schleppend. Nun überlegt der VfB Stuttgart dem Konkurrenten aus München eine Deadline zu setzen. Laut der "Bild" wollen die Cannstatter eine endgültige Entscheidung im Woltemade-Poker bis zum Supercup zwischen dem VfB und dem FC Bayern. Der findet am 16. August (ab 20:30 Uhr live auf Joyn) statt. Ab diesem Zeitpunkt schließt Stuttgart demnach die Tür für einen Abgang des deutschen Nationalspielers. Die Münchner müssen sich also sputen, wenn sie einen Transfer des Stürmers noch umsetzen wollen. Die letzten beiden Angebote für Woltemade wurden vom VfB direkt abgelehnt. Dem Bericht zufolge plant Bayern weiterhin an seinem Geduldsspiel mit dem Neuner festzuhalten - auch weil Woltemade unbedingt zum deutschen Rekordmeister will. Die angebliche Deadline könnte dieses Vorhaben aber ins Wackeln bringen

+++ 29. Juli, 17:34 Uhr: VfB-Kapitän glaubt weiter an einen Woltemade-Verbleib +++ VfB-Kapitän Atakan Karazor hofft auf einen Verbleib von Shootingstar Nick Woltemade beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Angreifer sei "ein geiler Spieler, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können", sagte Karazor am Dienstag im Trainingslager der Schwaben und betonte: "Deshalb habe ich ihm gesagt, dass er hier sehr, sehr gerne gesehen wird." Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich beim Thema Woltemade dagegen schmallippig. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth habe "dazu gestern alles gesagt", meinte der Coach in Rottach-Egern: "Er ist hier, darüber freuen wir uns. Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihm." Über den Inhalt der Unterredung wollte sich Hoeneß nicht äußern. Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt. Sie stellen sich angeblich mindestens 65 Millionen Euro Ablöse vor. Ein drittes Angebot wollen die Münchner aber vorerst nicht abgeben, heißt es. Karazor ist es recht, der VfB habe große Ziele. "Wir haben den DFB-Pokal nicht mal eben so gewonnen", sagte der Kapitän.

+++ 28. Juli, 19:15 Uhr: Nick Woltemade nimmt VfB-Training am Tegernsee auf +++ Shootingstar Nick Woltemade hat inmitten der Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Bayern seine Arbeit beim VfB Stuttgart wieder aufgenommen. Der 23-Jährige reiste mit dem DFB-Pokal-Sieger am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo er am Nachmittag auch gleich eine erste kurze Einheit mit den Kollegen absolvierte. Bei der Ankunft am Teamhotel schrieb Woltemade, seine Kappe tief ins Gesicht gezogen, einige Autogramme für Fans. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bekräftigte, den Stürmer im Normalfall nicht mehr abgeben zu wollen. "Wir haben das öffentlich deutlich und klar genug ausgedrückt, daran hat sich nichts geändert", sagte er. "Nick wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch zu unserem Kader in dieser Saison gehören." Woltemade mache "einen motivierten Eindruck, die Mannschaft hat sich auch auf seine Rückkehr gefreut. Wir haben hinter verschlossenen Türen gesprochen, und dort bleibt das auch." Am Samstag hatte Woltemade bereits die obligatorischen Leistungstests beim VfB absolviert. Für Trainer Sebastian Hoeneß kam dies trotz der jüngsten Wechselspekulationen "nicht überraschend", wie er versicherte. Der Coach war mit Woltemade in den vergangenen Wochen "immer im Austausch gewesen", zuletzt habe er am Freitag noch mit dem umworbenen Angreifer telefoniert. Hoeneß und der VfB erwarten, dass sich Woltemade vom Werben der Bayern, denen er bereits eine Zusage gegeben haben soll, nicht in seiner täglichen Arbeit beeinflussen lässt. "Nick ist da, alles andere ist für mich jetzt nicht relevant", wird Hoeneß in der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten zitiert. Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt. Sie stellen sich angeblich mindestens 65 Millionen Euro Ablöse vor. Ein drittes Angebot wollen die Münchner aber vorerst nicht abgeben, heißt es.

+++ 27. Juli, 10:40 Uhr: Hoeneß kommentiert Woltemade-Fotos +++ Die Causa Woltemade ist nach wie vor verfahren. Der VfB Stuttgart hat die Offerten des FC Bayern abgelehnt, aktuell verzichtet der Rekordmeister wohl auf ein weiteres Angebot. Der Stürmer selbst sollte erst am Montag zum Start des Trainingslagers am Tegernsee zu den Stuttgartern zurückkehren, Fotos der "Bild" zeigten aber, dass er die Saisonvorbereitung bereits am Samstag aufgenommen hat. Nach dem Testspiel gegen Celta Vigo kommentierte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß dies mit den Worten: "Nick ist da. Alles andere ist für mich gerade nicht wichtig." Auch interessant: FC Bayern: Sven Ulreich macht Tod seines Sohnes öffentlich Und weiter: "Ich war mit Nick immer im Austausch. Wir haben gestern telefoniert." Der 23-Jährige soll sich bereits seit Wochen mit den Bayern über einen Wechsel einig sein, sein Vertrag in Stuttgart läuft aber noch bis 2028.