Max Eberl und der FC Bayern München sind "sehr zufrieden" mit ihrem Transferfenster. Dabei gibt es noch ein paar offene Fragen, die es nun zu klären gilt. Von Justin Kraft Max Eberl ist dieser Tage gut gelaunt. Das lässt sich recht gut daran erkennen, wie er mit den Medien spricht und auch daran, was er sagt. Um ein Lächeln ist der Sportvorstand immer bemüht. Auch darum, möglichst nicht die Fassung zu verlieren, wenn er sauer ist. Und doch ist er jemand, an dessen Mimik, Ton und Wortwahl man gut erkennt, wie es um sein Nervenkostüm gerade bestellt ist. So neigte er in der Vergangenheit gern mal dazu, mindestens kleine Spitzen an Journalistinnen und Journalisten zu verteilen, wenn der Druck in der Berichterstattung mal wieder wuchs.

Was sein gutes Recht und letztlich ein Stück weit auch seine Aufgabe in der Repräsentation ist, wenn es darum geht, den eigenen Weg zu verteidigen. Im Moment aber wirkt Eberl nicht mehr so angespannt. Die immer wieder aufkommenden Gerüchte, dass der FC Bayern München sich noch in diesem Jahr von ihm trennen könnte, sind leiser geworden und auch der ganz große Druck auf dem Transfermarkt ist mit der Verpflichtung von Luis Díaz und den guten Leistungen des einen oder anderen Talents kleiner geworden.

FC Bayern: Max Eberl bleibt bei Transfers ruhig "Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Da ist immer irgendwie Bewegung", sagte der 51-Jährige zwar bei "MagentaSport": "Wir sind aber erstmal in der Vorhand. Wir sind ruhig, wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert." Man sei "sehr zufrieden" mit dem Transferfenster. Doch wie ruhig können Eberl und der FC Bayern wirklich sein? Einige Baustellen gibt es für die sportliche Leitung durchaus noch – einige davon werden sie durch die gesamte Saison begleiten.

FC Bayern München: Defensive Dysbalance im Kader Aufällig ist, dass in den vergangenen Wochen und Monaten nahezu ausschließlich über die Offensive diskutiert wurde. Dabei ist die defensive Dysbalance im Kader ein Thema, das viel größer sein müsste. In der vergangenen Saison wurde die Innenverteidigung vor allem im Endspurt zum Problem. Hiroki Ito fehlte nahezu dauerhaft, Dayot Upamecano fiel aus, Minjae Kim war angeschlagen und zeitweise musste Vincent Kompany bei der Aufstellung improvisieren.

Eric Dier hat den Klub verlassen. Dafür holten die Bayern Jonathan Tah. Bedeutet aber auch: Der Kader ist hinten genauso dünn wie im Vorjahr. Es darf wenig bis nichts passieren. Während man drei Rechtsverteidiger hat, ist auch die qualitative Breite ein Problem. Wenn Upamecano so konstant agiert wie bis zu seiner Verletzung, ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt: Spiel- und Zweikampfstark, ein echter Fixpunkt in der Viererkette. Auch Tah hat das Potenzial, konstant und stabil auf höchstem Niveau zu agieren. Bei Kim hingegen wurde genau das immer wieder in Frage gestellt – und das nicht ohne Grund. Der Südkoreaner agiert in vielen Situationen zu hektisch und hat kein wirklich weiträumiges Spielverständnis. Immer wieder verfolgt er seine Gegenspieler bis weit in die gegnerische Hälfte und wird dann überspielt. Dass das kein grundsätzliches Problem des Systems ist, zeigen seine Kollegen regelmäßig. Upamecano kommt mit diesem Anforderungsprofil zum Beispiel sehr gut klar. Kim hingegen macht dieselben Fehler immer und immer wieder. Als dritter Innenverteidiger ist sein Niveau zwar gut, aber mittelfristig wird er wohl ein Verkaufskandidat sein. Ob man mit Ito wiederum planen kann, ist ebenfalls fraglich. Der Japaner fällt noch bis mindestens Oktober aus. In der Innenverteidigung fehlt zudem die Perspektive. Großen Spielraum für Weiterentwicklung gibt es nicht.

Wie plant der FC Bayern mit seinen Top-Talenten? Ändern könnte man das allenfalls, wenn Cassiano Kiala eine Chance bekäme. Der 16-Jährige erhält von nahezu allen, die seine Karriere eng verfolgt haben, großes Lob. In Berlin wurde der Ex-Herthaner einst schon mit den fußballerischen Qualitäten eines Jerome Boateng verglichen. Auch am Münchner Campus sind sie begeistert von seinem Talent. Viel Spielzeit winkt ihm hinter Upamecano, Tah und Kim aktuell aber nicht. Wahrscheinlicher ist, dass er sich erstmal bei der U19 und vielleicht bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern beweisen soll. Ein Modell wie es der FC Barcelona beispielsweise mit Pau Cubarsi fuhr, ihn also einfach schon sehr früh ins kalte Wasser zu werfen, wäre aber durchaus interessant. Zumindest ist Kiala eine echte Option, sollte der Kader ähnlich auf dem Zahnfleisch gehen wie in der vergangenen Saison. Und das ist dann eben auch ein wesentlicher Punkt in der Kaderplanung: Zu viele Neuzugänge verbauen die Perspektiven von jungen Talenten. Ob es wirklich Eberls Plan war, Lennart Karl und/oder Paul Wanner so in den Kader zu integrieren, dass sie echte Optionen sind, ist fraglich. Dass es jetzt aber Sinn ergibt, wird immer deutlicher.

Bundesliga-Saison 2025/26: Fixe Zu- und Abgänge der 18 Klubs - alle Transfers in der Übersicht 1 / 19 © IMAGO/DeFodi Images Zu- und Abgänge aller Bundesligisten im Sommer 2025

Die Teams der Bundesliga befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison - auch auf dem Transfermarkt wurden die Bundesligisten bereits tätig. ran schafft einen Überblick, welche Zu- und Abgänge bereits in trockenen Tüchern sind. Spieler die von Leihen zurückkehren, aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen wurden oder deren Leihe ausläuft, werden nicht aufgeführt. (Stand 07. August 2025, Quelle für Ablösesummen: transfermarkt.de) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt

Zugänge:

Jonathan Burkardt (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Rasmus Kristensen (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Ritsu Doan (SC Freiburg, Ablöse: 21 Mio. Euro)



Abgänge:

Hugo Ekitike (FC Liverpool, Ablöse: 95 Mio. Euro)

Tuta (Al-Duhail SC, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Igor Matanovic (SC Freiburg, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Nacho Ferri (KVC Westerlo, Ablöse: 2 Mio. Euro) © IMAGO/HMB-Media Hamburger SV

Zugänge:

Nicolas Capaldo (RB Salzburg, Ablöse: 3 Mio. Euro)

Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Nicolai Remberg (Holstein Kiel, Ablöse: 2,1 Mio. Euro)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Daniel Peretz (FC Bayern München, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Jordan Torunarigha (KAA Gent, ablösefrei)

Fernando Dickes (RB Leipzig U19, ablösefrei)



Abgänge:

Ludovit Reis (Club Brügge, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Andras Nemeth (Puskas AFC, Ablöse: 450.000 Euro)

Matheo Raab (Union Berlin, Ablöse: 400.000 Euro)

Lukasz Poreba (SV Elversberg, Leihgebühr: 170.000 Euro)

Lucas Perrin (Sporting Gijon, ablösefrei)

Nicolas Oliveira (Jahn Regensburg, ablösefrei)

Valon Zumberi (Vitesse Arnheim, ablösefrei)

Davie Selke (Basaksehir, ablösefrei)

Tom Mickel (Karriereende) © IMAGO/Beautiful Sports 1.FC Köln

Zugänge:

Isak Johannesson (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Ragnar Ache (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Sebastian Sebulonsen (Bröndby IF, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Marius Bülter (TSG Hoffenheim, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Ron Robert Zieler (Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro)

Tom Krauß (1.FSV Mainz 05, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg, Leihe)

Kristoffer Lund (Palermo, Leihe)



Abgänge:

Damion Downs (FC Southampton, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (RB Leipzig, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Mathias Olesen (Greuther Fürth, ablösefrei)

Jonas Nickisch (1.FC Saarbrücken, ablösefrei)

Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, ablösefrei)

Tim Lemperle (TSG Hoffenheim, ablösefrei)

Marvin Obuz (RW Essen, ablösefrei)

Mark Uth (Karriereende)

Rasmus Carstensen (Aarhus GF, Leihe)

Jaka Cuber Potocnik (RW Essen, Leihe) © IMAGO/Sportfoto Rudel 1.FC Heidenheim

Zugänge:

Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München, Leihe)

Diant Ramaj (Borussia Dortmund, Leihe)



Abgänge:

Christopher Negele (SpVgg Unterhaching, ablösefrei)

Vitus Eicher (vereinslos)

Norman Theuerkauf (Karriereende) © IMAGO/foto2press TSG Hoffenheim

Zugänge:

Leon Avdullahu (FC Basel, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Koki Machida (Union Saint-Gilloise, Ablöse: 4,75 Mio. Euro)

Wouter Burger (Stoke City, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Tim Lemperle (1.FC Köln, ablösefrei)

Bernardo (VfL Bochum, ablösefrei)

Vladimir Coufal (West Ham United, ablösefrei)



Abgänge:

Anton Stach (Leeds United, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Joshua Quarshie (FC Southampton, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Marius Bülter (1.FC Köln, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Tom Bischof (FC Bayern München, Ablöse: 300.000 Euro)

Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Stanley Nsoki (Union Berlin, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Bambase Conte (SV Elversberg, Leihe)

Florian Micheler (Arminia Bielefeld, Leihe)

Nahuel Noll (Hannover 96, Leihe)

Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig, Leihe)

Attila Szalai (Kasimpasa, Leihe)

Christopher Lenz (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei)

Pavel Kaderabek (Sparta Prag, ablösefrei)

Diadie Samassekou (vereinslos) © IMAGO/Jens Doden FC St. Pauli

Zugänge:

Joel Chima Fujita (VV St. Truiden, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Louis Oppie (Arminia Bielefeld, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jannik Robatsch (Austria Klagenfurt, Ablöse: 400.000 Euro)

Simon Spari (Austria Klagenfurt, Ablöse: 200.000 Euro)

Andreas Hountondji (FC Burnley, Leihgebühr: 400.000 Euro)

Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, ablösefrei)

Mathias Pereira Lage (Stade Brest, ablösefrei)

Ricky-Jade Jones (Peterborough, ablösefrei)



Abgänge:

Philipp Treu (SC Freiburg, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Elias Saad (FC Augsburg, Ablöse, 2 Mio. Euro)

Morgan Guilavogui (RC Lens, Ablöse: 1,5 Mio. Euro)

Maurides (Radomiak, Ablöse: 50.000 Euro)

Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen, ablösefrei)

Johannes Eggestein (Austria Wien, ablösefrei)

Eric Oelschlägel (vereinslos)

Sascha Burchert (Karriereende)

Simon Zoller (Karriereende) © IMAGO/Matthias Koch 1.FC Union Berlin

Zugänge:

Andrej Ilic (LOSC Lille, Ablöse: 5. Mio. Euro)

Woo-yeong Jeong (VfB Stuttgart, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Ilyas Ansah (SC Paderborn, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Matheo Raab (Hamburger SV, Ablöse: 400.000 Euro)

Stanley Nsoki (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Oliver Burke (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Benedict Hollerbach (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Robin Gosens (AC Florenz, Ablöse: 7 Mio. Euro)

Ivan Prtajin (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Paul Jaeckel (Preußen Münster, Ablöse: 300.000 Euro)

Kevin Volland (1860 München, ablösefrei)

Kevin Vogt (VfL Bochum, ablösefrei)

Lennart Grill (Dynamo Dresden, ablösefrei)

Jerome Roussillon (vereinslos)

Alexander Schwolow (vereinslos) © IMAGO/DiZ-PiX FC Augsburg

Zugänge:

Chrislain Matsima (AS Monaco, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Han-Noah Massengo (FC Burnley, 3 Mio. Euro)

Elias Saad (FC St. Pauli, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Robin Fellhauer (SV Elversberg, Ablöse: 700.000 Euro)

Kyliane Dong (ESTAC Troyes, ablösefrei)



Abgänge:

Felix Uduokhai (Besiktas Istanbul, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Dion Beljo (Dinamo Zagreb, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Irvin Cardona (AS St.-Etienne, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Patric Pfeiffer (SV Darmstadt, Ablöse: 700.000 Euro)

Lasse Günther (SV Elversberg, Ablöse: 300.000 Euro)

Nathanael Mbuku (Montpellier, Leihgebühr: 500.000 Euro)

David Colina (NK Osijek, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Robert Gumny (Lech Posen, ablösefrei)

Fredrik Jensen (Aris Saloniki, ablösefrei)

Marcel Lubik (Gornik Zabrze, Leihe)

Reece Oxford (vereinslos) © IMAGO/regios24 VfL Wolfsburg

Zugänge:

Vini Souza (Sheffield United, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Mohamed Amoura (Union St. Gilloise, Ablöse: 14,75 Mio. Euro)

Aaron Zehnter (SC Paderborn, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Denis Vavro (FC Kopenhagen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jakub Zielinski (Legia Warschau, Ablöse: 900.000 Euro)

Jesper Lindström (SSC Neapel, Leihgebühr: 1,5 Mio. Euro)



Abgänge:

Sebastiaan Bornauw (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (FC Augsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Kofi Amoako (Dynamo Dresden, Ablöse: 300.000 Euro)

Philipp Schulze (SC Verl, Ablöse: 200.000 Euro)

Manuel Braun (Hannover II, ablösefrei)

Lukas Nmecha (Leeds United, ablösefrei)

Kevin Behrens (FC Lugano, ablösefrei)

Bartosz Bialek (Darmstadt 98, ablösefrei)

Jakub Kaminski (1.FC Köln, Leihe)

Bartol Franjic (FC Venedig, Leihe) © IMAGO/fohlenfoto Borussia Mönchengladbach

Zugänge:

Shuto Machino (Holstein Kiel, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Jens Castrop (1.FC Nürnberg, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Kevin Diks (FC Kopenhagen, ablösefrei)



Abgänge:

Alassane Plea (PSV Eindhoven, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Tomas Cvancara (Antalyaspor, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Noah Pesch (1.FC Magdeburg, Leihe)

Stefan Lainer (RB Salzburg, ablösefrei) © IMAGO/Sportfoto Rudel VfB Stuttgart

Zugänge:

Lorenz Assignon (Stade Rennes, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Lazar Jovanovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Chema Andres (Real Madrid Castilla, Ablöse: 3 Mio. Euro)

Noah Darvich (FC Barcelona, Ablöse: 1 Mio. Euro)



Abgänge:

Woo-yeong Jeong (Union Berlin, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Jacob Bruun Larsen (FC Burnley, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Anrie Chase (RB Salzburg, Ablöse, 2. Mio. Euro)

Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Juan Jose Perea (FC Zürich, Ablöse: 250.000 Euro)

Dennis Seimen (SC Paderborn, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Luca Pfeiffer (SV Elversberg, Ablöse: nicht bekannt) © IMAGO/Nordphoto SV Werder Bremen

Zugänge:

Samuel Mbangula (Juventus Turin, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Maximilian Wöber (Leeds United, Leihe)



Abgänge:

Dawid Kownacki (Hertha BSC, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad, ablösefrei)

Anthony Jung (SC Freiburg, ablösefrei)

Oliver Burke (Union Berlin, ablösefrei)

Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II, ablösefrei) © IMAGO/motivio RB Leipzig

Zugänge:

Arthur Vermeeren (Atletico Madrid, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Yan Diomande (CD Leganes, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Johan Bakayoko (PSV Eindhoven, Ablöse, 18 Mio. Euro)

Ezechiel Banzuzi (OH Leuven, Ablöse: 16 Mio. Euro)

Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 14 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (1.FC Köln, Ablöse: 4. Mio Euro)



Abgänge:

Ilaix Moriba (Celta Vigo, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Yussuf Poulsen (Hamburger SV, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Timo Schlieck (Greuther Fürth, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Jonathan Norbye (Arminia Bielefeld, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Frederik Jäkel (Eintracht Braunschweig, Leihe)

Yannick Eduardo (FC Dordrecht, Leihe) © IMAGO/Martin Hoffmann 1.FSV Mainz 05

Zugänge:

Benedict Hollerbach (Union Berlin, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Kasey Bos (Melborne Victory, Ablöse: 500.000 Euro)

Sota Kawasaki (Kyoto Sanga, Leihgebühr: 200.000 Euro)

Konstantin Schopp (Sturm Graz II, ablösefrei)



Abgänge:

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Ludovic Ajorque (Stade Brest, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Edimilson Fernandes (BSC Young Boys, Ablöse: 600.000 Euro)

Tom Krauß (1.FC Köln, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Hyun-seok Hong (FC Nantes, Leihgebühr: 400.000 Euro)

Marco Richter (SV Darmstadt 98, Leihe) © IMAGO/Steinsiek.ch SC Freiburg

Zugänge:

Yuito Suzuki (Bröndby IF, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Cyriaque Irie (ESTAC Troyes, Ablöse: 8,5 Mio. Euro)

Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Philipp Treu (FC St. Pauli, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Derry Scherhant (Hertha BSC, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Anthony Jung (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven, Ablöse: 5,8 Mio. Euro)

Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Robert Wagner (Holstein Kiel, Leihgebühr: 200.000 Euro)

Manuel Gulde (Karriereende)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro) © IMAGO/Nicolo Campo Borussia Dortmund

Zugänge:

Jobe Bellingham (AFC Sunderland, Ablöse: 30,5 Mio. Euro)

Yan Couto (Manchester City, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Daniel Svensson (Nordsjaelland, Ablöse: 6,5 Mio. Euro)

Patrick Drewes (VfL Bochum, Ablöse: 250.000 Euro)



Abgänge:

Jamie Gittens (FC Chelsea, Ablöse: 56 Mio. Euro)

Soumaila Coulibaly (Racing Straßburg, Ablöse: 7,5 Mio. Euro)

Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Kjell Wätjen (VfL Bochum, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Diant Ramaj (FC Heidenheim, Leihe)

Marcel Lotka (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei) © IMAGO/HMB-Media Bayer Leverkusen

Zugänge:

Jarell Quansah (FC Liverpool, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Malik Tillman (PSV Eindhoven, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Ibrahim Maza (Hertha BSC, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Mark Flekken (FC Brentford, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Christian Kofane (Albacete, Ablöse: 5,25 Mio. Euro)

Abdoulaye Faye (BK Häcken, Ablöse: 2,7 Mio. Euro)

Tim Oermann (VfL Bochum, Ablöse: 1,9 Mio. Euro)

Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, Ablöse: 1,3 Mio. Euro)

Axel Tape (Paris Saint-Germain U23, ablösefrei)



Abgänge:

Florian Wirtz (FC Liverpool, Ablöse: 125 Mio. Euro)

Jeremie Frimpong (FC Liverpool, Ablöse: 40 Mio. Euro)

Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Granit Xhaka (AFC Sunderland, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Gustavo Puerta (Hull City, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Jonathan Tah (FC Bayern München, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Luca Novodomsky (TSV Solingen, ablösefrei)

Francis Onyeka (VfL Bochum, Leihe)

Tim Oermann (Sturm Graz, Leihe)

Matej Kovar (PSV Eindhoven, Leihe)

Abdoulaye Faye (FC Lorient, Leihe)

Artem Stepanov (1.FC Nürnberg, Leihe) © IMAGO/MIS FC Bayern München

Zugänge:

Luis Diaz (FC Liverpool, Ablöse: 70 Mio. Euro)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Tom Bischof (TSG Hoffenheim, Ablöse: 300.000 Euro)



Abgänge:

Mathys Tel (Tottenham Hotspur, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Adam Aznou (FC Everton, Ablöse: 9 Mio. Euro)

Frans Krätzig (RB Salzburg, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, Ablöse: 1,2 Mio. Euro)

Joao Palhinha (Tottenham, Leihgebühr: 5 Mio. Euro)

Bryan Zaragoza (Celta Vigo, Leihgebühr: 1 Mio. Euro)

Daniel Peretz (Hamburger SV, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim, Leihe)

Maurice Krattenmacher (Hertha BSC, Leihe)

Tarek Buchmann (1.FC Nürnberg, Leihe)

Lovro Zvonarek (Grasshoppers Zürich, Leihe)

Eric Dier (AS Monaco, ablösefrei)

Leroy Sane (Galatasaray Istanbul, ablösefrei)

Thomas Müller (vereinslos, ablösefrei)

Der Campus des FC Bayern hat die Qualität, um den Kader immer mal wieder sinnvoll zu ergänzen, ohne dass die Notwendigkeit bestünde, Spieler im Bereich zwischen zehn und 30 Millionen Euro zu kaufen, die am Ende nicht die gewünschten Erwartungen erfüllen. Allerdings muss der Rekordmeister dann auch im Laufe der Saison beweisen, dass das Vertrauen für die jungen Talente da ist – und den jetzt eingeschlagenen Weg damit bestätigen. Als reiner Notnagel werden diese Spieler nicht funktionieren, weil sie sich dann nicht entwickeln.

