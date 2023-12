Personalsorgen beim FC Bayern: Jetzt kränkelt auch noch Kane

Anzeige

Der FC Bayern muss im Topspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag ohne drei Stammkräfte auskommen. Eventuell fällt auch Super-Knipser Harry Kane kurzfristig aus.

Vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (17. Dezember ab 19 Uhr live in SAT.1, auf joyn, ran.de und in der ran-App) plagen den FC Bayern Personalsorgen.

Vor allem die langfristigen Ausfälle von Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss in der Wade) und Kingsley Coman (Muskelfaserriss in der Wade) sorgen bei Trainer Thomas Tuchel für Bauchschmerzen.

"Die beiden Verletzungen auf unserer rechten Seite tun uns weh. Beide sind Stammspieler und beide waren gut in Form. Die Verletzungen kamen aus dem Nichts. Das schmerzt, weil sie wochenlang ausfallen", so der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

Noch schmerzhafter wäre womöglich ein Ausfall von Harry Kane. Der Top-Torjäger der Münchner "kränkelt ein bisschen", so Tuchel. "Das müssen wir schauen. Wir hoffen, dass er morgen ins Training zurückkommt."