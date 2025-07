Premier-League-Klubs kämpfen um Frankfurts Hugo Ekitike - Transfergerüchte und News der Bundesliga

Laut einem Bericht von "Sky" hat der FC Fulham konkretes Interesse an Gladbachs Mittelfeldspieler Rocco Reitz. Der Premier-League-Klub um Keeper Bernd Leno hat bisher noch keinen Neuzugang vorgestellt und soll sehr am U21-Vize-Europameister interessiert sein.

+++ 29. Juni, 19:25 Uhr: Frankfurt heiß auf EM-Star Georges Mikautadze? +++

Eintracht Frankfurt muss sich wohl um einen Nachfolger für Hugo Ekitike kümmern. Schon seit Monaten wird Jonathan Burkardt gehandelt, jedoch ist der Mainzer wohl nicht der einzige Kandidat.

Laut Informationen von Transfer-Experte und "TEAMtalk"-Reporter Rudy Galetti hat Georges Mikautadze das Interesse der Hessen geweckt. Die SGE soll neben der AS Rom und Nottingham Forest zu den Teams gehören, die sich über den Angreifer informiert haben.

Für einen Wechsel von Mikautadze spricht, dass sein Arbeitgeber Olympique Lyon laut jüngstem Urteil den Zwangsabstieg in die Ligue 2 antreten muss.

Galetti zufolge möchte der französische Traditionsklub aber nicht mit seinen Forderungen heruntergehen. Diese sollen bei 25 Millionen Euro liegen, was drei Millionen mehr wären als sein Marktwert laut "transfermarkt.de".

Der 24-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom FC Metz nach Lyon gewechselt. Zuvor überzeugte der georgische Nationalstürmer bei der EM in Deutschland mit drei Toren und einem Assist in vier Spielen.

Eine Top-Quote lieferte Mikautadze auch in Lyon ab. Zwar fungierte er in rund der Hälfte seiner Einsätze nur als Joker, jedoch gelangen ihm in 2198 Pflichtspielminuten 17 Tore und elf Assists, was ein beachtlicher Wert ist.

Frankfurt hat zuletzt häufig gute Erfahrungen mit Stürmern aus der Ligue 1 gemacht. Randal Kolo Muani und Ekitike sind sensationell eingeschlagen. Lediglich bei Elye Wahi ist noch Geduld gefragt.

Wie heiß die Spur nach Frankfurt aber wirklich ist, muss die Zukunft zeigen. Von konkreten Verhandlungen mit dem Spieler und Olympique Lyon ist in der Meldung schließlich noch keine Rede.