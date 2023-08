ran Bundesliga Manager: Der Geheimtipp jedes Teams

Granit Xhaka

Was die Spatzen bereits länger von den Dächern pfiffen, ist nun offiziell: Granit Xhaka streift sich ab der Saison 2023/24 das Trikot von Bayer Leverkusen über. Der Schweizer kehrt somit nach sieben Jahren beim FC Arsenal in die Bundesliga zurück. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano kostet Xhaka die "Werkself" 25 Millionen Euro an Ablöse, sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2028. © Imago Images