RB Leipzig dreht Spiel gegen Stuttgart und feiert deutlichen Sieg

In einem phasenweise sehr hektischen Spiel behält RB Leipzig zum Auftakt des 2. Spieltags gegen den VfB Stuttgart am Ende deutlich die Oberhand und betreibt Wiedergutmachung für die Niederlage in Leverkusen.

RB Leipzig ist in der Bundesliga zurück in der Spur. Nach der Niederlage in Leverkusen gewann RB zu Hause nach Pausen-Rückstand gegen den VfB Stuttgart deutlich mit 5:1 (0:1).

Die Tore für die Hausherren, die sich in der zweiten Halbzeit in einen Rausch spielten, erzielten Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Lois Openda, Kevin Kampl und Xavi Simons. Serhou Guirassy hatte den VfB zunächst in Führung gebracht. Nach dem Spiel haben beide je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Die Stuttgarter verloren nach der deutlichen Klatsche in Leipzig ihre Tabellenführung an den FC Bayern.

Den Leipzigern, bei denen Yussuf Poulsen für den formschwachen Timo Werner in die Startelf rückte, war in der ersten Halbzeit anzumerken, dass sie noch nicht richtig eingespielt sind. Dazu fehlte es auch ein wenig an Selbstvertrauen nach der Auftaktpleite in Leverkusen.

Die besseren Chancen in Halbzeit eins hatten dann auch die Gäste zu Beginn. Schon in der siebten Minute scheiterte Chris Führich an Janis Blaswich, ehe Guirassy den Ball über die Latte jagte.