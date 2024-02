David Raum: Ich stecke da nicht drin, es ist nicht meine Mannschaft und es ist nicht mein Trainer. Aber es ist schon so, dass die Bayern in den letzten Wochen nicht so spielen, wie sie sich das auch selber vorstellen. Trotzdem ist es immer noch der FC Bayern. Deswegen sind wir gut vorbereitet und bereit für das, was am Samstag auf uns zukommt.

David Raum: Das ist kein großes Thema hier, wir konzentrieren uns auf uns. Wir haben in der Mannschaft natürlich nach dem Spiel in Bochum die Situation bei Bayern mitbekommen, das ist ja normal. Ob, was und in welche Richtung das was mit den Bayern macht, wird man sehen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns auf uns.

David Raum: Wir haben in letzter Zeit sicherlich gute Spiele gegen die Bayern gezeigt. Den Supercup in München mit 3:0 zu gewinnen, war natürlich ein Ausrufezeichen. Aber gegen Bayern sollte man sich trotzdem nicht einfach als Favorit sehen. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften haben sehr viel Qualität in ihren Reihen und wenn das beide auf den Platz bringen, wird es ein hochinteressantes Spiel für die Zuschauer. Wir wollen eine gute Leistung zeigen.

David Raum: Wir hatten genug andere Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Das gibt uns ein positives Gefühl fürs Rückspiel. Wir haben die Qualität, um eine Runde weiterzukommen. Natürlich wird es in Madrid noch mal schwerer. Wir müssen versuchen, nochmal so eine Leistung zu bringen. Dann können wir es schaffen.

David Raum: Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, wie unglücklich es für uns gelaufen ist. Aber am Ende wird beim Fußball auf das Ergebnis geschaut und da haben wir 0:1 zu Hause verloren. Ich glaube, wir können insgesamt dennoch sehr positive Lehren aus diesem Spiel ziehen. Wir gehen ja eigentlich auch in Führung, was dann zurückgenommen wird.

EM 2024: Raum mit Hoffnung

ran: Sie sind Stammspieler und haben zwei Tore und sieben Torvorlagen auf dem Konto. Wie zufrieden sind Sie persönlich?

David Raum: Auf jeden Fall positiver im Vergleich zu meinem ersten Jahr bei RB. Da hatte ich ein Stück weit Anlaufprobleme, weil mir die Vorbereitung fehlte und ich relativ spät zur Mannschaft gekommen bin und nach der WM noch eine Verletzung hatte. Deswegen bin ich bisher zufrieden mit mir dieses Jahr. Ich kann der Mannschaft helfen und kann meine Stärken besser einbringen. Ich bin, man glaubt es kaum, mit meinen 25 Jahren einer der älteren Spieler in unserer Mannschaft, da will ich mit Leistung vorangehen und auch eine Führungsrolle übernehmen. Auch was das angeht, komme ich diese Saison meinen Zielen näher und dem, was ich selber von mir verlange. Aber man kann sich natürlich immer weiter verbessern.

ran: Wie groß ist die Zuversicht bei der EM dabei zu sein, am besten in der Startelf? So viel deutsche Linksverteidiger bei einem Champions-League-Teilnehmer gibt es ja nicht…

David Raum: Am Ende des Tages ist es entscheidend, wie der Bundestrainer einen sieht und wie der Bundestrainer spielen lassen will. Ich bin bei der Nationalmannschaft in letzter Zeit nicht so oft zum Einsatz gekommen, beim letzten Mal nachnominiert worden. Ich hatte auch in der Woche davor in der Champions League und der Liga getroffen, war und bin in einer sehr guten Verfassung war. Ich hatte natürlich auch Gespräche mit dem Bundestrainer beim Lehrgang und gebe weiter alles dafür, nominiert zu werden.

ran: Rechnen Sie im März mit einer Nominierung?

David Raum: Ich hoffe natürlich, dass ich dabei sein und mich noch mal zeigen darf. Aber am Ende des Tages entscheidet dann der Bundestrainer, wen er mitnimmt. Bei der EM dabei zu sein, wäre natürlich eine Riesenehre, im eigenen Land ein Turnier zu spielen. Bei der WM in Katar habe ich echt drei gute Spiele gemacht, die ein bisschen untergegangen sind, weil wir insgesamt als Mannschaft nicht so performed haben bei diesem Turnier. Also: Ich gebe weiter Gas und hoffe, dass ich im Sommer für Deutschland mein zweites Turnier spielen darf.