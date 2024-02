FC Bayern München – Babbel über Tuchel: Alonso zu Bayern? "Ich glaube nicht"

"Das Hauptproblem ist, dass die deutschen Nationalspieler nicht ihr Leistungsvermögen ausschöpfen, aber der FC Bayern an diesen Spielern wegen der Fans festhält. Denn der FC Bayern will immer Spieler in seinen Reihen haben, mit denen sich die Fans zu 100 Prozent identifizieren. Das gilt sicher für Thomas Müller und Manuel Neuer, aber bei beiden läuft die Uhr langsam ab.

"Ich glaube, dass Thomas Tuchel vieles erkannt hat und vieles ändern wollte, aber nicht durfte oder konnte, weil sich der Verein dagegengestellt hat. Denn der FC Bayern funktioniert nun mal etwas anders. Tuchel hat schon am Anfang der Saison erkannt, dass er einen echten Sechser braucht, der der Abwehr hilft und hinten so viel wie möglich wegräumt.

Antonio Conte Er lieferte sich einst ein legendäres Handgemenge mit Tuchel, als dieser noch Chelsea-Trainer war. Ein Schuss Ironie wäre also dabei, wenn ausgerechnet der 54 Jahre alte Italiener Tuchels Nachfolger wird. Immerhin: Conte kennt Harry Kane aus seiner Zeit in Tottenham gut, ist seit einem Jahr ohne Job und weist zahlreiche Titel auf. Aber das Problem mit den Deutsch-Kenntnissen spielt auch hier eine Rolle. © 2023 Getty Images

Tim Walter Genauso unwahrscheinlich wäre die Option Tim Walter - auch wenn der 48-Jährige Bayern-Vergangenheit hat. Walter trainierte in der Münchner Jugend und später auch Bayerns Zweite. Über Holstein Kiel, den VfB Stuttgart und den HSV schaffte er den Sprung in den Profi-Bereich. In Hamburg wurde Walter jüngst geschasst, weil es mit dem Aufstieg nie klappte. Der FCB wäre eine Nummer zu groß. © 2017 Getty Images

Lucien Favre Bereits in der Vergangenheit war der Schweizer ein Thema in München. Favre kennt die Bundesliga und spricht Deutsch. Vor rund einem Jahr war für den 66-Jährigen Schluss bei OGC Nizza. Aufgrund der Dortmunder Vergangenheit dürften sich die Bayern-Gerüchte aber in Grenzen halten. Obwohl das bei Tuchel, zum Beispiel, keine Rolle gespielt hat. © Beautiful Sports

Jose Mourinho Berichten zufolge soll "The Special One" bereits Deutsch lernen, um sich dem FCB im Falle einer vorzeitigen Trennung von Tuchel anzubieten. Erst vor wenigen Wochen wurde Mourinho bei der AS Rom gefeuert, nun wäre der Portugiese verfügbar. Ob der defensiv orientierte Fußball, den der 61-Jährige spielen lässt, jedoch zu den Bayern passt, ist zu bezweifeln. © 2024 Getty Images

Hansi Flick An Flick, der nun von Pini Zahavi beraten wird, sollen dem Bericht nach Klubs aus England Interesse haben. Auch mit dem FC Barcelona wurde der Ex-Bundestrainer zuletzt in Verbindung gebracht. Die Katalanen suchen einen Xavi-Nachfolger für den Sommer 2024. Mit den Bayern gewann Flick im Jahr 2020 das Triple und ein Jahr später den Meistertitel, den UEFA-Supercup und die FIFA-Klub-WM. © 2021 Getty Images

Zinedine Zidane Im Hintergrund werden allerdings dem Bericht nach Alternativ-Szenarien durchgespielt, sollte Tuchel den Turnaround nicht schaffen. Für diesen Fall wäre Zidane wohl auch sofort zu einem Einstieg an der Säbener Straße bereit. Der Franzose gewann mit Real Madrid als Trainer drei Mal in Folge die Champions League (2016-2018). © Imago

Ole Gunnar Solskjaer Solskjaer fügte dem FC Bayern nämlich ein Trauma zu: 1999 stand der deutsche Klub im Finale der Champions League Manchester United gegenüber und führte bis in die Nachspielzeit mit 1:0. Dann glich Teddy Sherringham zum 1:1 aus, ehe ManUnited in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar das 2:1 gelang. Der damalige Torschütze: Solskjaer. © 2016 Hulton Archive

Tuchel-Aus im Sommer fix! Mögliche Optionen für den FCB Nach den drei Niederlagen des FC Bayern in Folge steht nun fest, dass für Thomas Tuchel im kommenden Sommer Schluss ist. Der ursprünglich bis 2025 datierte Vertrag wird ein Jahr vorher beendet, das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt. © Eibner

...die besten Bayern-Trainer:

"Die erfolgreichsten Trainer bei Bayern waren immer die, die alles super moderiert haben. Das haben ein Ottmar Hitzfeld, ein Jupp Heynckes und auch ein Hansi Flick überragend gemacht. Und schlussendlich waren es die Trainer, die die Champions League gewonnen haben.

Und all die Taktik-Gurus, ob van Gaal, Guardiola oder jetzt auch Thomas Tuchel, die haben das eben nicht geschafft. Die Herren haben schon alle Ahnung vom Fußball, aber die haben die Spieler definitiv überfrachtet mit irgendwelchen taktischen Sachen.

Auch bei Thomas Tuchel ist die Mannschaft nicht in der Lage, das umzusetzen, was er will, weil sie eben eher Freigeister sind und weniger in ein Korsett reinwollen. Deswegen muss sich der FC Bayern die Frage stellen, ob sie überhaupt so ein Taktikgenie brauchen oder eher einen, der das Ganze hervorragend moderiert und vor dem die Spieler Respekt haben und mitziehen."

...die Frage, ob Xabi Alonso neuer Bayern-Trainer wird:

"Ich glaube nicht. Wenn ich mir die ganzen Aussagen aus Leverkusen anhöre, fühlt sich Alonso dort pudelwohl. Und Bayer ist eine hochspannende Mannschaft, die sehr attraktiven Fußball spielt. Warum sollte er da jetzt weggehen? Das würde in meinen Augen keinen Sinn ergeben.

Natürlich wünschen sich alle Bayern-Fans, dass Alonso kommt, weil er einen herausragend guten Job macht. Aber genau das ist ja der Punkt, er kann wirklich etwas Außergewöhnliches in Leverkusen schaffen. Ich bin überzeugt davon, dass der ein oder andere Titel am Ende der Saison abfallen wird.

Ich glaube auch, dass die Mannschaft nächstes Jahr mit dem ein oder anderen Neuzugang nicht schlechter wird. Alonso kann eine Ära in Leverkusen einleiten. Denn bei Bayern München, Liverpool oder Real Madrid bist du natürlich unterm Brennglas und das muss er auch erstmal unter Beweis stellen, ob er das dann hinbekommt."