RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Ticker - Ergebnis 1:5

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 20:28 Uhr
  • ran.de

Am 18. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München gastiert am 18. Spieltag der Bundesliga bei RB Leipzig (Samstag, 17. Januar im ran-Liveticker). Nach dem furiosen 6:0 der Bayern in der Hinrunde möchten die Leipziger den Tabellenführer aus München nun deutlich mehr entgegensetzen.

Die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, zumal sich die Leipziger nach dem schwierigen Auftaktspiel in München zunehmend gesteigert haben und zu den Champions-League-Aspiranten gehören.

Das Duell kann auch ein klein wenig als Generalprobe für das DFB-Pokal-Viertelfinale gelten. Hier treffen die Münchner und Leipziger bereits am 11. Februar erneut aufeinander. Die Partie wird allerdings wieder in der Allianz Arena ausgetragen.

Bayern und Leipzig treffen zum 24. Mal im Rahmen eines Pflichtspiels aufeinander. Mit 13 Siegen, sieben Remis und nur drei Niederlagen führt der FC Bayern im direkten Vergleich klar und deutlich. Auswärts gab es für die Münchner erst eine Niederlage, weshalb die Favoritenrolle relativ klar verteilt ist.

+++ Update, 20:28 Uhr: RB Leipzig vs. FC Bayern - Ergebnis 1:5 +++

Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehte Tabellenführer FC Bayern München in Leipzig auf und sorgte für einen letztlich verdienten 5:1-Sieg.

Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) trafen für die Gäste im zweiten Durchgang.

+++ Update, 19:19 Uhr: RB Leipzig vs. FC Bayern - Halbzeit 1:0 +++

RB Leipzig führt zur Pause durch ein Tor von Romulo (20.) mit 1:0 im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen den FC Bayern München.

+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Baumgartner, Schlager - Diomande, Romulo, Nusa

FC Bayern München: Neuer - Bischof, Upamecano, Tah, Ito - Pavlovic, Goretzka - Gnabry, Karl, Luis Diaz - Kane

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

RB Leipzig vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: RB Leipzig vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Bundesliga; 18. Spieltag
  • Datum: Samstag, 17.01.2026
  • Uhrzeit: 18:30 Uhr
  • Austragungsort: Red Bull Arena (Leipzig)
FC Bayern gastiert in Leipzig live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen RB Leipzig und FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

RB Leipzig - FC Bayern München live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Leipzig vs. Bayern im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern München live in Leipzig: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Ticker zu Leipzig vs. FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von RB Leipzig vs. FC Bayern

  • Spiel: RB Leipzig vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Bundesliga; 18. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 17. Januar 2026, 18:30 Uhr
  • Trainer: Ole Werner (RB Leipzig); Vincent Kompany (München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Stream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de

