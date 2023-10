Anzeige Der FC Bayern München trifft im Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags auswärts auf Pokalsieger RB Leipzig. Wer überträgt die Partie heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten. UPDATE, 30. September, 20:30 Uhr: Leipzig gegen Bayern ohne Sieger RB Leipzig und Bayern München trennen sich in einem spannenden und hochklassigen Topspiel mit 2:2 voneinander! Tabellarisch bringt das beide Teams nicht nach vorne, Leverkusen ist neuer Spitzenreiter. Doch sowohl die Sachsen als auch die Bayern halten damit ihre ungeschlagen-Serien aufrecht und werden Selbstbewusstsein behalten. FC Bayern und RB Leipzig in der Einzelkritik: 5er für zwei FCB-Stars In Durchgang eins hätte Musiala die Bayern früh in Führung bringen können, doch Blaswich rettete (3.). Stattdessen schoss Openda nach Schlagers Steilpass das 1:0 (20.), Lukeba erhöhte sechs Minuten später – bei der fälschlicherweise gegebenen Ecke sah Ulreich schlecht aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Kane einen von Henrichs ungeschickt verursachten Handelfmeter trocken (57.), die Bayern waren zurück im Spiel. RB Leipzig vs. Bayern München: Der Spielbericht Sané glich durch einen Konter nach Lehrbuch zum 2:2-Endstand aus (70.). Eine spannende Schlussphase hatte keine Wendung mehr parat. Netzreaktionen zu RBL vs. FCB: Fans gehen mit einem Star hart ins Gericht

UPDATE, 30. September, 19:25 Uhr: Ulreich patzt! RBL vorne gegen den FCB RB Leipzig führt im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern nach 45 Minuten mit 2:0 und ist auf bestem Wege, neuer Angstgegner des amtierenden Meisters zu werden – es wäre der dritte RB-Sieg in Folge. Die erste dicke Chance auf die Führung hatten aber die Münchner, doch Blaswich parierte per Fußabwehr blendend gegen den frei auf ihn zulaufenden Musiala (3.). Auf der anderen Seite hätte Forsberg nach einem Ulreich-Patzer per Kunstschuss das 1:0 erzielen können, verfehlte das leere Tor aber (12.). Wenige Minuten später schickte Schlager Openda auf den Weg, der das 1:0 erzielte (20.). Ein fälschlicherweise gegebener Eckstoß führte zum 2:0: Ulreich patzte und unterlief die Ecke. Openda legte per Kopf auf Lukeba ab, der den Ball über die Linie drückte (26.). Danach beschränkten die Hausherren sich auf kompaktes Verteidigen und machten das sehr gut, hätten beinahe noch einen Strafstoß zugesprochen bekommen, doch Openda stand im Abseits (44.).

UPDATE, 30. September, 18:40 Uhr: Bayern-Aufstellung gegen Leipzig ist da RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - Schlager, Kampl, Xavi, Forsberg - Openda, Poulsen Bayern München: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Kane Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München. Vor allem für die Gäste bietet diese Begegnung in der Red Bull Arena die große Chance zur Revanche. Denn bereits zum Auftakt der Saison 2023/24 standen sich der FCB und RB Leipzig im DFL-Supercup gegenüber. Damals siegten die Sachsen überraschend deutlich vor 75.000 Fans in der Allianz Arena mit 3:0. Mann des Spiels war der Spanier Dani Olmo, der drei Mal für die Gäste traf und somit den Leipzigern den ersten Titel der Saison sicherte. Seitdem hat sich der FC Bayern allerdings gefangen, fand zuletzt immer besser in die Spur. Dies musste am zurückliegenden Spieltag der VfL Bochum leidvoll erfahren. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel schoss den VfL mit 7:0 aus der Allianz Arena. Alleine der neue Stürmerstar Harry Kane traf gegen die Bochumer drei Mal. Zudem kam ein lockeres 4:0 im Pokal bei Preussen Münster hinzu. Weniger deutlich, aber dennoch siegreich blieben die Leipziger am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag ebenfalls. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann durch einen Treffer von Joker Timo Werner mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach. Nach der 2:3-Auftaktpleite in Leverkusen war es bereits der vierte Bundesliga-Sieg in Folge für Leipzig.

Bundesliga heute live: Wann und wo findet das Spiel RB Leipzig vs. Bayern München statt? Ausgetragen wird die Partie am 30. September, um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Anzeige Leipzig vs. FC Bayern heute live: Läuft das Bundesliga-Spiel im Free-TV? Nein, die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. RB Leipzig vs. FC Bayern München im Liveticker auf ran.de

Bundesliga live: Wird RB Leipzig gegen den FC Bayern heute im Pay-TV zu sehen sein? Ja. Das Spiel wird im Pay-TV von "Sky" übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

RBL vs. FCB heute live: Wer überträgt das Spiel im Livestream? Im Livestream wird das Spiel auf "Sky Go" und "Wow" übertragen. Beide Angebote des Senders "Sky" sind aber kostenpflichtig.

Gibt es heute einen Liveticker zum Spiel Leipzig vs. FC Bayern? Na klar, im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz.

Bundesliga heute live: Die Übertragung von RB Leipzig gegen den FC Bayern München im Überblick Paarung: RB Leipzig - FC Bayern München

Uhrzeit: 30. September, 18:30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Trainer: Marco Rose (Leipzig), Thomas Tuchel (FC Bayern München)

Schiedsrichter: tba

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Livestream: Sky Go, Wow

Liveticker: ran.de