Europa weiter im Blick – doch im Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze hat Bundesligist FSV Mainz 05 den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Der FSV Mainz 05 kam am Samstagnachmittag gegen den Tabellenletzten Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, nachdem sie bereits am vergangenen Wochenende in Dortmund verloren hatten (1:3). Dennoch bleibt der FSV in der Bundesliga vorerst auf Tabellenrang vier.

Alexander Bernhardsson hatte Kiel mit einem Traumtor zunächst in Führung geschossen (34.), der eingewechselte Nelson Weiper (75.) sorgte vor Anbruch der Schlussphase zumindest noch für den Ausgleich. Mainz blieb durch das Remis im zehnten Heimspiel in Folge ungeschlagen, Kiel hilft der Achtungserfolg im Abstiegskampf kaum weiter: Mit 18 Punkten ist die KSV weiterhin Tabellenletzter.

Der Mainzer Coach Bo Henriksen hatte vor der Partie zurückhaltend auf die Tabellensituation geblickt: "Wenn wir im Mai in Europa sind, sind wir glücklich", sagte der Däne, "wenn nicht, haben wir es probiert." Über die Rollenverteilung gegen Kiel war sich Henriksen gleichwohl im Klaren, "ich weiß, dass wir Favorit sind." Doch obwohl Mainz durch Jonathan Burkardt früh zu einer guten Chance kam (3.), versteckten sich die Norddeutschen in der Mewa-Arena keineswegs.