Der niederländische Nationalspieler Memphis Depay verpasst seinen Flug zur Nationalmannschaft. Der Grund ist kurios.

Angreifer Memphis Depay reist mit Verspätung zur niederländischen Nationalmannschaft. Der Grund ist alles andere als alltäglich: Der in Brasilien aktive Mittelstürmer hatte beim geplanten Flug nach Europa am Sonntag keinen Reisepass dabei.

Das niederländische Nationalaufgebot wird sich vorerst ohne ihn auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele auf Malta (Do., ab 20:45 Uhr im Liveticker) und gegen Finnland (So., ab 18 Uhr im Liveticker) vorbereiten müssen.

Depay steht seit September 2024 beim brasilianischen Erstligisten Corinthians Sao Paulo unter Vertrag und wollte von seiner Wahlheimat aus direkt zur Nationalmannschaft fliegen. Doch diese Reise konnte der Stürmer eben nicht wie geplant antreten, Laut eigenen Angaben wurde sein Reisepass in Brasilien gestohlen.

Das Fehlen des Dokuments soll der niederländische Rekordtorschütze erst kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug bemerkt haben, eine Ausreise ohne Pass wurde ihm untersagt. Nun soll der Ex-Stürmer des FC Barcelona mit Ersatzpapieren in die Heimat reisen.