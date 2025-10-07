Anzeige
Fußball

WM-Qualifikation: Memphis Depay verpasst Flug zum Länderspiel der Niederlande wegen verlorenem Reisepass

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 13:34 Uhr
  • Leon Kerninger

Der niederländische Nationalspieler Memphis Depay verpasst seinen Flug zur Nationalmannschaft. Der Grund ist kurios.

Angreifer Memphis Depay reist mit Verspätung zur niederländischen Nationalmannschaft. Der Grund ist alles andere als alltäglich: Der in Brasilien aktive Mittelstürmer hatte beim geplanten Flug nach Europa am Sonntag keinen Reisepass dabei.

Das niederländische Nationalaufgebot wird sich vorerst ohne ihn auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele auf Malta (Do., ab 20:45 Uhr im Liveticker) und gegen Finnland (So., ab 18 Uhr im Liveticker) vorbereiten müssen.

Depay steht seit September 2024 beim brasilianischen Erstligisten Corinthians Sao Paulo unter Vertrag und wollte von seiner Wahlheimat aus direkt zur Nationalmannschaft fliegen. Doch diese Reise konnte der Stürmer eben nicht wie geplant antreten, Laut eigenen Angaben wurde sein Reisepass in Brasilien gestohlen.

Das Fehlen des Dokuments soll der niederländische Rekordtorschütze erst kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug bemerkt haben, eine Ausreise ohne Pass wurde ihm untersagt. Nun soll der Ex-Stürmer des FC Barcelona mit Ersatzpapieren in die Heimat reisen.

Memphis Depay: Nationaltrainer Ronald Koeman reagiert sauer

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman zeigte kein Verständnis wegen Depays Verspätung: "Er wird gegen Malta nicht in der Startelf stehen. Jeder hat das Recht, einmal zu spät zu kommen, aber nicht, wenn man ein Spiel bestreiten muss."

Die Niederländer stehen in Gruppe G der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gut da. Nach drei Siegen und einem Unentschieden sind sie Tabellenführer vor den punktgleichen Polen, die schon ein Spiel mehr bestritten haben.

