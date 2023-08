Anzeige

BVB-Berater Matthias Sammer fordert, sich öffentlich zum Ziel Meisterschaft zu bekennen. Er selber gibt sich eine Mitschuld daran, dass die Meisterschaft vergangene Saison am letzten Spieltag verspielt wurde. Scharfe Kritik äußert er an dem Zustand des deutschen Fußballs.

Matthias Sammer hat scharfe Kritik am Zustand des deutschen Fußballs angekündigt. "Ich werde mich früher oder später noch deutlicher zu Wort melden, denn der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise, seit ich denken kann. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausredensuchen und darin, Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert", sagt er.

"Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, ohne dass man Verantwortung übernimmt."