FC Schalke 04: SOS, S04! Der Trainer als Leuchtturm für schiffbrüchige Fans

Man könnte fast meinen, die Fans seien masochistisch veranlagt und stünden auf Schmerzen. Noch mehr: 2024/25 gab es sogar weltweit keinen Zweitligisten mit einem so hohen Zuschauer-Schnitt. Die Fans wollen, sie gieren, sie wünschen. Und schöpfen somit aus jeder Kleinigkeit eine große Hoffnung. Auch dieses Jahr.

FC Schalke 04: Miron Muslic der Mini-Magath Vor einem Jahr hießen Ben Manga, Marc Wilmots und Karel Geraerts die Hoffnungsträger. Bis auf den "entmachteten" Manga ist keiner mehr da. Youri Mulder wurde als Bindeglied installiert, Kees van Wonderen gab ein kurzes Gastspiel und mit Frank Baumann ist ein Sportvorstand aktiviert worden, der endlich wieder der starke Mann auf Schalke sein soll. Die erste Amtshandlung: ein neuer Trainer. Die Wahl fiel auf Miron Muslic. Hierzulande kaum bekannt, für viele überraschend. Hämisch wurde kommentiert, der gebürtige Bosnier schaffe keine fünf bis zehn Spieltage an der Seitenlinie. Muslic trainierte vorher Plymouth Argyle, bei denen er vor einem Jahr unterschrieb und eigentlich etwas "Langfristiges aufbauen" wollte. Hertha BSC: DFL verbietet Heim-Trikot Diese Idee verwarf er. Für Schalke. Trotz aller Kritik macht Muslic einen selbstbewussten Eindruck. Die Gangart erinnert an einen Mini-Magath. Klare Ansprachen. Deutliche Worte auf dem Trainingsplatz. Laut. Euphorisch. Klar. Der Anti-Kees-van-Wonderen. Der 42-Jährige schreckt vor nichts zurück: "Wir als Staff sind jetzt der klaren Überzeugung, wer diesen Weg mit uns gehen kann und wer diesen Weg auch absolut nicht mitgehen kann." So wurden schon einige Spieler aussortiert, weitere sollen folgen, um neue Kräfte zu holen. Moussa Sylla und Taylan Bulut werden weiter umworben und könnten wichtiges Geld in die klamme königsblaue Kasse spülen. Amin Younes, Anton Donkor, Pape Meissa Ba und noch mehr Spieler dürfen den Verein unmissverständlich verlassen, bei einem entsprechenden Angebot.

FC Schalke 04: Der Leuchtturm und die Fans Eine Gangart, die in Gelsenkirchen gut ankommt. Die Fans beginnen, Muslic zu mögen. Aber jeder kleine Hype-Moment ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Muslic fungiert als neuer Leuchtturm im Baumann-Hafen. Er soll die Mannschaft auf rauer See leiten, während die Fans schon lange Schiffsbruch erlitten und gerettet werden müssen. "Schalke fühlt sich bisschen an wie Liverpool": Loris Karius über die 2. Bundesliga 2025/26 Kapitän Kenan Karaman schließt sich der Muslic-Euphorie an: "Ich habe schon letzte Saison sehr deutlich gesagt, dass mit dem Trainer alles steht und fällt. Und ich bin froh, dass sich der Verein für Muslic entschieden hat. Er weiß genau, was er möchte. Er gibt uns in allen Bereichen genau das, was uns in den letzten Monaten gefehlt hat. Da war es zu ruhig auf dem Platz – jetzt kommt diese Energie vom Trainer selbst. Genau so muss es sein. Du bekommst immer ein Feedback. Damit können wir besser umgehen, als wenn nichts gesagt wird." Wieder eine Spitze gegen den Ex-Trainer. Gegenwärtig fordert Muslic viel. Die Mannschaft wurde in der Vorbereitung gut gefordert, auch im Fitnessbereich.

FC Schalke 04: Mehr Pressing, mehr Gefahr Der Coach lässt sehr hohes und auch gefährliches Pressing spielen. Das kann die Euphorie weiter anheizen, aber auch schnell im Keim ersticken. Denn die Defensive ist seit jeher der Knackpunkt. Muslic-Liebling Nikola Katic kam aus Zürich, wurde neben Rückkehrer Timo Becker als neuer Abwehrchef installiert. Der Ex-Braunschweiger Hasan Kurucay kommt ablösefrei. Alles brachiale Typen, die Stabilität verleihen sollen. 2. Bundesliga: Schalke 04 vs. Hertha BSC - Das Duell der Fan-Giganten in der 2. Liga Mit Mertcan Ayhan (18) und Vitalie Becker (20) wurden zwei spannende Talente aus der Knappenschmiede hochgezogen, die Muslic ausdrücklich lobte. Damit das laufintensive Pressing unterstützt wird, wurde Soufiane El-Faouzi aus Aachen zusätzlich geholt. Der Offensivspieler ist der laufstärkste Spieler in Deutschlands Profiligen 2024/2025 gewesen.

