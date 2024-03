Spiel eins nach Streich-Ankündigung: SC Freiburg verschärft Krise von Borussia Mönchengladbach

Gladbach zunächst gut im Spiel

Sein Gegenüber Seoane nahm drei Veränderungen vor. Im Tor feierte Kapitän Jonas Omlin nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Auch Alassane Plea stand nach seiner Knochenprellung erstmals seit Mitte Februar wieder im Kader der Borussia.

Von einem möglicherweise besonderen Spiel ließ sich Streich nichts anmerken. In gewohnter Manier stand er vom Anpfiff weg in seiner Coachingzone und gab wild gestikulierenden Anweisungen an seine Spieler - die einen Traumstart erwischten. Nach nur sieben Minuten landete ein abgefälschter Ball am langen Pfosten bei Gregoritsch, der aus kurzer Distanz die Führung erzielte.

Die Gastgeber zeigten sich keineswegs geschockt, Rocco Reitz (12.) und Jordan (13.) vergaben aus jeweils kurzer Distanz den Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, Gladbach zeigte sich vor allem nach Ecken brandgefährlich. In der 31. Minute rettete zunächst Gregoritsch für Freiburg, kurz darauf köpfte Nico Elvedi über das Tor.

Auch zu Beginn von Halbzeit zwei wurden die Gladbacher kalt erwischt. Freiburgs Röhl zog aus knapp 20 Metern flach ab, sein Ball schlug in der Torwartecke von Omlin ein. Nur zehn Minuten später sorgte der japanische Nationalspieler Doan nach einer schönen Kombination für die Vorentscheidung - und ein gellendes Pfeiffkonzert im Borussia-Park. Auch die Einwechslung von Topscorer Plea konnte die Stimmung im Anschluss nicht mehr anheben.