Die Schiedsrichter sollen in diesen Fällen in einem mehrschrittigen Verfahren als Konfliktmanager und Mediatoren agieren. Das bestätigte der DFB gegenüber der "DPA".

Der DFB hat in seinen Regularien klare Vorgaben für den Umgang mit Fan-Protesten, die zumeist in die Kategorie "Sicherheitsstörungen" (Pyrotechnik, Werfen von Gegenständen, Ausschreitungen auf den Rängen etc.) fallen.

"Drei-Stufen-Plan" bei Diskriminierung

In diskriminierenden Einzelfällen, zum Beispiel bei gezielter Hetze gegen einzelne Personen (mehr dazu hier), greift der "Drei-Stufen-Plan". Dieser sieht eine Spielunterbrechung mit Stadiondurchsage, in zweiter Stufe einen Gang in die Kabine und in dritter Stufe einen Spielabbruch vor.

Seit einigen Monaten sorgen Fan-Proteste für Unterbrechungen, die DFL bot jüngst Gespräche mit Fanorganisationen an. Eine neue Abstimmung über die Investorenpläne sei derweil kein Thema.