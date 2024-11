Als erster Bundesliga-Klub sagt St. Pauli einem beliebten Social-Media-Dienst Lebwohl. Werden andere Bundesligisten nachziehen?

Seit der Übernahme von "X" (ehemals Twitter) durch Tesla-Milliardär Elon Musk hat sich die Plattform auf verschiedensten Ebenen gewandelt. Zum Schlechteren, findet ein Großteil der Nutzer und auch Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli.

Aus diesem Grund hat der Kiezklub am Donnerstag seinen Abschied von der mittlerweile umstrittenen Social-Media-Plattform bekanntgegeben und schließt sich stattdessen Alternative "Bluesky" an. Der über 250.000 Follower schwere Account St. Paulis begründete das Aussteigen so:

"Seit der Übernahme von Twitter, so der ehemalige Name der Plattform, durch Musk hat dieser X zu einer Hass-Maschine umgebaut. Rassismus und Verschwörungslegenden verbreiten sich ungehindert oder werden sogar kuratiert. Beleidigungen und Drohungen werden kaum sanktioniert und als vermeintliche Meinungsfreiheit verkauft."

Auch die Wiederwahl von Ex-US-Präsident Donald Trump spielte in die Entscheidung mit rein. Der republikanische Kandidat will Elon Musk einen Posten in seiner Regierung überlassen, dafür, dass ihn der SpaceX-Gründer im US-Wahlkampf tatkräftig unterstützte. St. Pauli rechnet deshalb auch mit einer Einmischung in den Bundestagswahlkampf durch autoritäre, menschenfeindliche und rechtsradikale Inhalte.

St. Pauli will seinen "X"-Account allerdings nicht permanent löschen: "Das Konto wird nicht mehr genutzt; die Inhalte der vergangenen elf Jahre sollen aber online bleiben, da diese einen zeithistorischen Wert haben."