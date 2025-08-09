Werder Bremen beschäftigte sich einst mit ManCity-Talent Jadon Sancho. Doch die Hanseaten verzichteten auf einen Transfer. Ex-Werder-Boss Tim Steidten erklärte nun die Hintergründe.

Während seiner Zeit als sportlicher Leiter beim SV Werder Bremen beschäftigte sich Tim Steidten einst mit einer möglichen Verpflichtung von Jadon Sancho. Das bestätigte der 46-Jährige nun der "Bild".

Steidten, der von 2017 bis 2019 bei Werder in der Verantwortung war, erklärte, dass der Bundesligist Sancho einst von Manchester City leihen wollte.

"Ich habe mich damals mit der Familie unterhalten, mit dem Spieler unterhalten und habe mir dann auch ein paar Spiele angeguckt", sagte Steidten zur Vorgeschichte rund um Sancho, der später zu Borussia Dortmund wechselte und aktuell bei Manchester United unter Vertrag steht.