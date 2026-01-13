SV Werder Bremen: Transfer-Portal weist SVW auf Fehler hin

Peinlich, peinlich: Werder Bremens sportliche Leitung kennt sich offenbar bei den Transferregeln nicht so richtig aus.

Wie Sportchef Clemens Fritz am Dienstag zugab, hatte der Bundesligist fälschlicherweise geglaubt, keinen weiteren Spieler ausleihen zu dürfen. "Es gab in diesem Punkt bei uns zuvor ein internes, kommunikatives Missverständnis, über das wir gestolpert sind", sagte der Ex-Nationalspieler der "Deichstube".

Fritz dachte, Werder habe mit sechs verpflichteten Leihspielern bereits im Sommer seine Möglichkeiten ausgeschöpft.

Erst durch einen "externen Hinweis" sei man darauf aufmerksam gemacht worden, "dass weitere Leihen möglich sind", erklärte Fritz. Der Hinweisgeber war das Portal "transfermarkt.de".

Die Obergrenze liegt nach den aktuellen Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht generell bei sechs Leihgeschäften, sondern nur bei nationalen Transfers. Da aber lediglich der derzeit verletzte Victor Boniface von Bayer Leverkusen von einem deutschen Klub kommt, hat Werder noch weitere Optionen.