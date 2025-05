Und auch in der Mixed Zone vor allen anderen Medienvertretern war er ungewohnt kurz angebunden und machte mehr Witze, als dass er ernsthaft über seinen Abschied reden wollte.

"Ich werd's vermissen. Ich hab's geliebt, der moderne Gladiator zu sein. Ich bin aber nicht traurig, ich freu mich darauf, was kommt, auch wenn es nur halb so schön sein kann wie das hier“, sagte er über das Stadionmikrofon: "Ich liebe euch alle!"

Zwar wusste er, was er den 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena schuldig war, die ihn vor, während und nach dem 2:0 von Bayern München gegen Gladbach euphorisch feierten.

Das letzte Heimspiel von Thomas Müller für den FC Bayern hat noch einmal deutlich vor Augen geführt, was kollektiv in Zukunft schmerzlich vermisst werden wird. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Thomas Müller: Als wolle er das Ende nicht wahrhaben

Fast konnte man meinen, der 35-Jährige wolle es nicht wahrhaben, dass seine Ära als Klubidol beim FC Bayern tatsächlich im Sommer zu Ende gehen wird.

Klar, das Finale der Klub-WM als möglicher krönender Abschluss für Müller findet auch erst in mehr als zwei Monaten statt.

Gleichwohl zeigte nicht nur die beeindruckende Choreo am Samstag vor Spielbeginn in der Südkurve („Seit 25 Jahren alles für unsere Farben“), sondern die gesamte Stimmung in seinem letzten Heimspiel, dass hier etwas Endgültiges geschah.

Auch wenn manche es zu verdrängen versuchen – zu denen vielleicht im Moment auch Müller selbst noch gehört – so steht das Ende für die Legende seit der Bekanntgabe der Trennung Anfang April unumstößlich fest.