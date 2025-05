FC Bayern: Thomas Müller spricht über seine Zukunft

"Es gibt aktuell noch nichts Konkretes. Es gibt natürlich einige Ideen in meinem Kopf, die ich hier aber noch nicht mitteile", erklärte der Weltmeister von 2014.

Wenige Tage nach seiner offiziellen Verabschiedung in der Münchner Allianz Arena äußerte sich das Gesicht des Rekordmeisters nun erstmals ausführlich zu seiner Zukunftsplanung: "Ich weiß es noch nicht. Es steht noch in den Sternen", erklärte Müller gegenüber "Sky".

Nach 25 Jahren im Klub endet die Ära der 35-Jährigen an der Isar in Kürze.

In wenigen Wochen endet die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern. Zur Frage, wohin es den Routinier nach Vertragsende beim Rekordmeister ziehen, äußerte er sich nun erstmals konkreter.

Mit Blick auf die anstehende Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) erklärte Müller: "In dem Zusammenhang ist es ein witziger und interessanter Zufall. Klar höre ich mich auch in den USA um, aber ich habe für mich noch keine komplette Strategie."

Und weiter: "Ich war nie der Typ, der sofort gesagt hat: 'Das ist jetzt meine einzige Idee und das machen wir.' Sondern tendenziell bin ich auch bewusst sehr open-minded. Aber englisch habe ich jetzt jeden Fall auch ein bisschen gelernt durch Harry Kane und Eric Dier. Auch der Trainer (Vincent Kompany, Anm. d. Red.) spricht englisch mit uns, aber das ist natürlich eher britisch-englisch. Vielleicht geht es also auch auf die Insel."