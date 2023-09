Thomas Strunz in der ran Bundesliga Webshow: "BVB muss härter in der Ansprache werden"

Anzeige Thomas Strunz war am Montag zu Gast in der ran Bundesliga Webshow. Dort sprach der frühere Nationalspieler über das Deadline-Debakel des FC Bayern, die frühe Krise bei Borussia Dortmund und Julian Nagelsmann als potentiellen BVB-Kandidaten. Die Bundesliga-Saison ist erst drei Spieltage alt, doch trotzdem gibt es schon unzählige Themen, die die Fans bewegen. In der ran Bundesliga Webshow hat Thomas Strunz am Montag über einige gesprochen. Thomas Strunz über… … die Transfer-Taskforce des FC Bayern: "Es ist schon überraschend und ungewöhnlich, dass der große Kern [der Mannschaft] nicht schon frühzeitig verpflichtet worden ist. Aber man hatte sich natürlich voll und ganz auf die Verpflichtung von Harry Kane fokussiert. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, alles andere habe nicht ganz so die Bedeutung gehabt. Man wollte einfach diesen Lewandowski-Nachfolger. Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum das am Deadline Day so lief, aber es ist sicherlich nicht glücklich gewesen." … das bayerische Debakel am Deadline Day: "Ich weiß nicht, ob sie sich blamiert haben. Es war unglücklich, weil heutzutage alles rauskommt. Früher war das ohne Social Media ein bisschen anders. Da gingen die Dinge geräuschloser vonstatten. Fulham hat nun mal gesagt, dass sie Ersatz für Palhinha brauchen – vorher gibt es keine Freigabe. Dann ist man natürlich abhängig. Da nutzen dann auch die 60 Millionen nichts, weil die englischen Klubs sind im Zweifel auf 60 Millionen nicht so sehr angewiesen."

… Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting: "Es war für Tel wichtig, dass er das Tor gemacht hat. Denn die Einwechslungsfolge war ja, dass zunächst Choupo-Moting auf den Platz kam. Tel hat aus meiner Sicht ein riesiges Potential. Er braucht das Vertrauen. Ich glaube, dass er auch mal mit und um Kane herum spielen könnte. Er ist ein sehr beweglicher, schneller und körperlich starker Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass beide zusammenspielen. Für mich wäre Tel auf jeden Fall die erste Einwechseloption – und nicht Choupo-Moting." … BVB-Trainer Edin Terzic: "Der BVB muss härter in der Ansprache werden. Ich weiß nicht, wie Edin Terzic mit der Mannschaft spricht, aber manchmal kommt es mir so vor, dass er der nette Kumpel von nebenan ist, der dafür sorgt, dass alles harmonisch ist und die Spieler Spaß am Training haben. Aber damit kann man am Ende den FC Bayern nicht besiegen. Man muss schon eine Mischung aus Lockerheit und klarer Ansprache haben und sagen, was erwartet wird – und welche Konsequenzen drohen."

… Julian Nagelsmann als potentiellen BVB-Trainer: "Man könnte davon ausgehen, dass zwischen Julian Nagelsmann und dem FC Bayern noch eine Rechnung offen sein könnte – auch wenn die damals handelnden Personen nicht mehr da sind. Nagelsmann war irgendwie der Unvollendete beim FC Bayern. Es war immer permanente Unzufriedenheit da – auch im Umfeld. Das führte ja dazu, dass er nicht mehr Trainer sein durfte. Von seiner Art, Mentalität, Impulsivität und Extrovertiertheit ist er einer, der nach Dortmund passen würde." … Randal Kolo Muani und dessen Abschied: "So etwas ist nicht zu verhindern. Übrigens auch umgekehrt nicht. Es gibt ganz viele Spieler, denen von Klubseite gesagt wird: 'Such' dir einen Verein, wir brauchen dich nicht mehr. Wenn du hierbleibst, bist du nur noch auf der Tribüne.' Das gibt es umgekehrt also auch. Allerdings betrifft das ja meistens die Spieler, die unter dem Radar sind und nicht in der Öffentlichkeit stehen. Kolo Muani, der ablösefrei zur Eintracht kam und den kein Schwein in Frankreich kaufen oder haben wollte, der ist in Frankfurt groß geworden und hat eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt. Dann muss man damit rechnen, dass das passiert."

