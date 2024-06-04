Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Timo Werner plant wohl doch Winter-Abgang von RB Leipzig - Transfergerüchte und News der Bundesliga

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 10:30 Uhr
  • ran.de

Noch bis Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte.

Die Bundesliga-Vereine befinden sich in einem spannenden Transfersommer. Seit dem 1. Juli dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

Anzeige
Anzeige

Inhalt

+++ 23. Oktober, 09:31: Timo Werner plant wohl nun doch Leipzig-Abflug +++

Im Sommer noch hatte sich Stürmer Timo Werner geweigert, RB Leipzig zu verlassen und so auf sein fürstliches Gehalt bei Rasenballsport zu verzichten. Nun sehen die Dinge jedoch offenbar anders aus.

Wie die "Bild" berichtet, will Werner nun doch in die USA wechseln - und das schon im Winter. Allerdings nicht zu Schwesterklub New York Red Bulls, sondern angeblich zu einem der MLS-Klubs in Los Angeles oder einer anderen Metropole.

Wo genau es den Confed-Cup-Sieger von 2017 hinzieht, ist jedoch noch offen.

Anzeige
Anzeige

+++ 17. Oktober, 07:59: Finnland-Juwel im Bundesliga-Fokus? +++

Wie die "Bild" berichtet, haben sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen Interesse am finnischen Mittelfeldspieler Matias Siltanen angemeldet. Der 18-Jährige wechselte im Januar aus seiner Heimat nach Schweden zu Djurgardens IF.

Demnach soll die Eintracht sogar bereits erste Gespräche mit dem Klub geführt haben. Auch ein Wechsel in die Serie A steht im Raum.

Siltanen steht noch bis Ende 2027 unter Vertrag, die Saison in Skandinavien wird nach Kalenderjahr gespielt. Laut des Berichts schwebt Djurgardens mindestens eine Ablöse von 15 Millionen Euro vor.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 12. Oktober, 22:01: Bisseck zur Eintracht? +++

Bei Eintracht Frankfurt beschäftigen sich die Verantwortlichen laut "Bild" wohl mit der Personalie Yann Bisseck.

Dem Bericht nach seien die Hessen mit dem deutschen Verteidiger von Inter Mailand im Austausch. In Frankfurt könnte der 1,96-Meter-Hüne die Lücke schließen, die durch den Abgang von Tuta in der Innenverteidigung entstanden ist.

In Mailand hat der 24-Jährige unter dem neuen Coach Cristian Chivu zuletzt nur selten Einsatzminuten bekommen, daher sei eine Leihe vorstellbar, wie es im Bericht heißt. Immerhin hat Bisseck bei den "Nerazzurri" noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Einschränkend heißt es jedoch auch, dass es derzeit vonseiten des Bundesligisten noch keine aktive Bewegung bezüglich eines möglichen Transfers geben soll.

+++ 6. Oktober, 21:45: FC Bayern und BVB jagen offenbar Kölns El Mala +++

Spätestens seit dem traumhaften Solo-Tor gegen die TSG Hoffenheim ist Said El Mala auch über Köln hinaus in aller Munde. Das U21-Talent soll jetzt das Interesse der Bundesliga-Größen Bayern und Dortmund geweckt haben.

So berichtet "Sky", dass sich der 19-Jährige auf die "Shortlist" des Rekordmeisters gespielt hätte. Der 1. FC Köln soll im Falle möglicher Verhandlungen im Sommer mindestens 35 Millionen Euro fordern.

Die Domstädter haben dabei das Heft des Handelns in der Hand. Wie Ex-Geschäftsführer Christian Keller im Sommer bestätigte, soll es keine Ausstiegsklausel in El Malas Vertrag geben. Dieser wurde zudem erst kürzlich verlängert und läuft bis 2030.

Neben den Bayern soll auch der BVB erneut interessiert sein.

Mehr Fußball-News
Thielmann erzielte bislang zwei Tore in dieser Saison
News

Köln: Thielmann fehlt gegen Dortmund und Bayern

  • 23.10.2025
  • 12:26 Uhr
imago images 1068100428
News

Emotionale Geste: Eintracht gedenkt Diogo Jota

  • 23.10.2025
  • 12:03 Uhr
Nationalspieler Jamal Musiala
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 23.10.2025
  • 11:51 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:0 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) mit Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45), GER, FC Bayern Muenchen vs. Club Bruegge, Fussball, UEFA Champions League, Liga-P...
News

Bayern-Noten: Teufels-Karl überragt, Olise fällt ab

  • 23.10.2025
  • 11:45 Uhr
Friederike Repohl muss vorerst aussetzen
News

Leverkusen mehrere Wochen ohne Kapitänin Repohl

  • 23.10.2025
  • 11:43 Uhr
Schlotterbeck
News

Schlotterbeck zu Bayern? Transfer-Experte glaubt an BVB-Chance

  • 23.10.2025
  • 11:38 Uhr
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga
News

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 23.10.2025
  • 11:07 Uhr
2235430784
News

England-Riese wohl heiß auf Lewandowski

  • 23.10.2025
  • 10:59 Uhr
Scherder kommt aus der Preußen-Jugend
News

Münsters Scherder reißt sich zum dritten Mal das Kreuzband

  • 23.10.2025
  • 10:25 Uhr
Krösche wird nach der nächsten Klatsche deutlich
News

Nächste Eintracht-Klatsche: Krösche vermisst "Grundtugenden"

  • 23.10.2025
  • 10:18 Uhr