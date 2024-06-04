Noch bis Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Die Bundesliga-Vereine befinden sich in einem spannenden Transfersommer. Seit dem 1. Juli dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 23. Oktober, 09:31: Timo Werner plant wohl nun doch Leipzig-Abflug +++ Im Sommer noch hatte sich Stürmer Timo Werner geweigert, RB Leipzig zu verlassen und so auf sein fürstliches Gehalt bei Rasenballsport zu verzichten. Nun sehen die Dinge jedoch offenbar anders aus. Wie die "Bild" berichtet, will Werner nun doch in die USA wechseln - und das schon im Winter. Allerdings nicht zu Schwesterklub New York Red Bulls, sondern angeblich zu einem der MLS-Klubs in Los Angeles oder einer anderen Metropole. Wo genau es den Confed-Cup-Sieger von 2017 hinzieht, ist jedoch noch offen.

+++ 17. Oktober, 07:59: Finnland-Juwel im Bundesliga-Fokus? +++ Wie die "Bild" berichtet, haben sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen Interesse am finnischen Mittelfeldspieler Matias Siltanen angemeldet. Der 18-Jährige wechselte im Januar aus seiner Heimat nach Schweden zu Djurgardens IF. Demnach soll die Eintracht sogar bereits erste Gespräche mit dem Klub geführt haben. Auch ein Wechsel in die Serie A steht im Raum. Siltanen steht noch bis Ende 2027 unter Vertrag, die Saison in Skandinavien wird nach Kalenderjahr gespielt. Laut des Berichts schwebt Djurgardens mindestens eine Ablöse von 15 Millionen Euro vor.

+++ 12. Oktober, 22:01: Bisseck zur Eintracht? +++ Bei Eintracht Frankfurt beschäftigen sich die Verantwortlichen laut "Bild" wohl mit der Personalie Yann Bisseck. Dem Bericht nach seien die Hessen mit dem deutschen Verteidiger von Inter Mailand im Austausch. In Frankfurt könnte der 1,96-Meter-Hüne die Lücke schließen, die durch den Abgang von Tuta in der Innenverteidigung entstanden ist. In Mailand hat der 24-Jährige unter dem neuen Coach Cristian Chivu zuletzt nur selten Einsatzminuten bekommen, daher sei eine Leihe vorstellbar, wie es im Bericht heißt. Immerhin hat Bisseck bei den "Nerazzurri" noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029. Einschränkend heißt es jedoch auch, dass es derzeit vonseiten des Bundesligisten noch keine aktive Bewegung bezüglich eines möglichen Transfers geben soll.