Tod von Franz Beckenbauer: FC Bayern veranstaltet Gedenkfeier in der Allianz Arena

Anzeige Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben. ran zeigt die Reaktionen auf das Ableben des Weltmeisters von 1974 und Weltmeister-Trainers von 1990. Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer. Die deutsche Fußball-Legende verstarb am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren. Über die exakte Todesursache gibt es bislang keine Informationen. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie mit. Beckenbauer musste sich in den zurückliegenden Jahren einer Herz-Operation unterziehen, zudem litt er unter Parkinson. Nach der Bestätigung des Todes Beckenbauers gab und gibt es Trauerbekundungen aus der ganzen Welt für die "Lichtgestalt", wie er medial gerne bezeichnet wurde.

Anzeige

ran fasst alle Informationen und weiteren Entwicklungen infolge des Todes von "Kaiser Franz" zusammen.

+++ Update, 9. Januar 2024, 19:40 Uhr: Bayern veranstaltet Gedenkfeier in der Allianz Arena +++ Der FC Bayern ehrt den verstorbenen Franz Beckenbauer auf ganz besondere Weise. Wie der Klub in einer Mitteilung bekanntgab, veranstaltet der Rekordmeister am 19. Januar ab 15 Uhr eine "große Gedenkfeier" in der Allianz Arena. Zu dieser lädt der FCB "Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fußballfamilie ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen 'Kaiser' zu verabschieden." Mit der Veranstaltung soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Beckenbauer "in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: auf dem Fußballplatz."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 9. Januar 2024, 17:50 Uhr: Allianz Arena leuchtet zum Beckenbauer-Gedenken +++ Der FC Bayern gedenkt des verstorbenen deutschen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer auf der größtmöglichen Bühne. In Erinnerung an die Klublegende wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige +++ Update, 9. Januar 2024, 15:22 Uhr: Beckenbauer-Beisetzung wohl im engsten Familienkreis +++ Wie die "Bild" berichtet, soll Franz Beckenbauer im sehr privaten Rahmen beigesetzt werden. Demnach sollen dabei nur die engsten Familienangehörigen sowie Freunde dabei sein. Die Beisetzung soll demnach sehr zeitnahe stattfinden, allerdings sei noch unklar, wo die letzte Ruhestätte des "Kaisers" sein werde. Möglich sei dem Bericht nach, dass er auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München beigesetzt wird. Dort fand bereits Beckenbauers Sohn Stephan 2015 seine letzte Ruhestätte, nachdem er mit nur 46 Jahren infolge eines Hirntumors verstarb.

+++ Update, 9. Januar 2024, 15:17 Uhr: Ligaweite Gedenkminute am 17. Spieltag +++ Nach dem Tod von Franz Beckenbauer wird es vor den Spielen in der Bundesliga am 17. Spieltag am Wochenende eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl die Deutsche Fußball Liga (DFL) das "Tragen eines Trauerflors", wie der Ligaverband am Dienstag bekannt gab. Bayern München eröffnet den Spieltag am Freitagabend (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) gegen die TSG Hoffenheim. In Erinnerung an die Klublegende Beckenbauer wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch beim Spiel gegen Hoffenheim zu sehen sein. Beckenbauer, einer der größten Fußballer der Geschichte und eine der prägendsten Figuren in der Historie des FC Bayern, war am Sonntagabend verstorben. Er wurde 78 Jahre alt.

+++ Update, 9. Januar 2024, 15:01 Uhr: Bayern-Stars trainieren mit Trauerflor +++ Die Spieler des FC Bayern trainierten nach Bekanntwerden des Todes von Franz Beckenbauer am Dienstag mit Trauerflor. Auch Trainer Thomas Tuchel trug zu Ehrendes verstorbenen "Kaisers" Trauerflor während der Trainingseinheit des Rekordmeisters am Dienstag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ Update, 9. Januar 2024, 12:29 Uhr: Sepp Maier über Beckenbauer - "Werde dich niemals vergessen" +++ In einem emotionalen Brief hat die Torhüter-Ikone Sepp Maier Abschied von ihrem verstorbenen langjährigen Weggefährten Franz Beckenbauer genommen. "Ich werde Dich niemals vergessen - als Teamkollege, Sportsmann und vor allem als Mensch", schrieb der einstige Weltklasse-Schlussmann bei "Sport1." Er bezeichnete Beckenbauer als "Lichtgestalt" und "Popstar", er werde "dem deutschen Fußball und mir wirklich sehr fehlen". Mit Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war, hatte Maier über Jahre zusammen bei Bayern München gespielt. Gemeinsam wurden sie unter anderem 1972 Europameister und zwei Jahre später Weltmeister im eigenen Land. Maier hob neben der sportlichen auch die menschliche Seite hervor. "An Deiner Eleganz auf dem Platz kann sich jeder Fußballer eine Scheibe abschneiden". Dazu sei er "nie abgehoben", sondern "immer ein Mann des Volkes geblieben", schrieb der 79-Jährige.

Anzeige

Franz Beckenbauer: Die besten Sprüche des Kaisers

Die Welt trauert um Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" prägte den deutschen Fußball wie kaum ein anderer - ob als Spieler, Trainer, Funktionär oder TV-Experte. Im Laufe der Jahre war Beckenbauer auch immer wieder für einen lockeren Spruch gut. ran hat die besten und kultigsten Aussagen der Legende gesammelt. © IMAGO/ActionPictures "Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage."

(auf Günther Jauchs Frage: "Wie ist denn ihre Prognose?") © imago/WEREK "Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden."

(über das WM-Finale 1990) © imago images/WEREK "Am Ergebnis wird sich nicht mehr viel ändern, es sei denn, es schießt einer ein Tor"

(Beckenbauer als Co-Kommentator) © imago sportfotodienst "Geht's raus und spielt's Fußball!"

(taktische Anweisung als Trainer bei der WM 1990) © Getty Images "Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen."

(nach einem Spiel der schwedischen Nationalmannschaft) © imago/Camera 4 "Ich bin immer noch am Überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war’s mit Sicherheit nicht."

(nach einer Bayern-Niederlage) © imago sportfotodienst "Wissen Sie, wer mir am meisten Leid tat? Der Ball."

(über einen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft) © imago/Sven Simon "In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt."

(über seine Spielerkarriere) © IMAGO/Sven Simon "Berkant Göktan ist erst 17. Wenn er Glück hat, wird er nächsten Monat 18."

(über den damaligen Bayern-Spieler Berkant Göktan) © imago/Contrast "Irgendeiner muss ja in dem Land was tun, wenn alle immer nur klagen, dass der Nachwuchs fehlt."

(zur Geburt seines fünften Kindes) © IMAGO/Sammy Minkoff "Drei Punkte ist besser als in die Hose geschissen."

(nach einem wenig überzeugendem Sieg der Bayern über Arminia Bielefeld) © imago/Martin Hoffmann "Das Beste an der ersten Halbzeit war, dass Mario Basler nicht erfroren ist."

(in der Halbzeit eines Winterspiels des FC Bayern) © Bongarts "Der Rehhagel ist ein erstklassiger Trainer - zumindest in der 2. Liga."

(über den ehemaligen Bayern-Trainer Otto Rehhagel) © Bongarts "Lothar und ich hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Ich hab mich immer durchgesetzt. Gott sei Dank, die Erfolge sprechen für sich."

(über Lothar Matthäus) © imago sportfotodienst "Wir haben also dann Altpapier und Alteisen gesammelt, um zu den paar Pfennigen zu kommen, die damals ein Lederball gekostet hat. Dann haben wir endlich diesen Ball gehabt. Wir haben natürlich jeden Tag Fußball gespielt. Jeden Tag durfte ein anderer den Ball mit nach Hause nehmen und musste ihn dann einfetten."

(über seine Fußball-Kindheit) © IMAGO/Sven Simon "Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle kenne, die da heute spielen..."

(über das Bayern-Team, als neun Stammspieler fehlten) © imago sportfotodienst "Ich hatte ein prima Leben damals in Amerika. Bis Günter Netzer kam und alles zerstörte."

(Netzer holte Beckenbauer von den New York Cosmos zum HSV) © IMAGO/Sven Simon "Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Wenn einer Nachhilfeunterricht braucht, dann werde ich ihm noch etwas ganz anderes sagen. Ich stehe auch heute noch und die nächsten Tage zur Verfügung."

(nach einem 0:3 gegen Olympique Lyon in der Champions League) © imago sportfotodienst "Der WM-Ball ist ja kein Lederball mehr, sondern eine Mischung aus Marsstaub, Mondstaub, Gold und Platin."

(über "Jabulani", der Spielball der WM in Südafrika 2010) © 2010 Getty Images "Das ist der Kunst der Ärzte zu verdanken. Zu meiner Zeit wäre wohl noch eine Amputation nötig gewesen."

(über die schnelle Genesung von Giovane Elber und Jens Jeremies vor einem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid) © imago/Camera 4 "Da ist man ein bisschen stolz, weil man auch etwas dazu beigetragen hat. Als Spieler, als Trainer, als Präsident und was weiß ich nicht noch was."

(über die Entwicklung des FC Bayern München) © IMAGO/Sven Simon

Anzeige

+++ Update, 9. Januar 2024, 10:37 Uhr: Deschamps trauert um Beckenbauer +++ Und plötzlich war Didier Deschamps allein. Erst ging Mario Zagallo, dann Franz Beckenbauer. Gemeinsam hatten sie einen elitären Kreis gebildet, sie waren "Doppel"-Weltmeister geworden - als Spieler und als Trainer. Deschamps kam als letzter hinzu, tief bewegt erinnerte er nach Beckenbauers Tod an die beiden Fußball-Legenden. Zagallo war am vergangenen Freitag in Brasilien verstorben. "Mein heutiger Kummer ist so groß wie die Freude, die ich empfand, als ich eingeladen wurde, am Tisch dieser beiden Giganten des internationalen Fußballs zu sitzen", sagte Deschamps, heute noch immer Trainer der französischen Nationalmannschaft. 1998 hatte er in der Heimat den Titel gewonnen und den Erfolg als Trainer 2018 in Moskau wiederholt. Zagallo war an vier der fünf brasilianischen WM-Triumphe direkt beteiligt gewesen, 1958 und 1962 als Spieler, 1970 in Mexiko als Trainer sowie 1994 in den USA als Assistenztrainer von Carlos Alberto Parreira. Beckenbauer reckte den Goldpokal 1974 in München in die Höhe und schritt als triumphaler Teamchef 1990 in Rom ikonisch über den Rasen des Stadio Olimpico. Deschamps (55) erinnerte vor allem an seine eleganten Auftritte im Trikot des FC Bayern und der Nationalmannschaft. "Franz Beckenbauer war in erster Linie ein Weltklassespieler, ein talentierter und souveräner Verteidiger", sagte Deschamps: "Er strahlte eine Klasse und Selbstsicherheit aus, die viele nachahmen wollten."

Anzeige

+++ Update, 9. Januar 2024, 08:30 Uhr: Rummenigge will Trauerfeier in der Allianz Arena +++ Geht es nach Karl-Heinz Rummenigge, dann können sich die Fans in ganz großem Rahmen vom verstorbenen Franz Beckenbauer verabschieden. "Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte", sagte der 68-Jährige der "Bild"-Zeitung. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Nach Informationen der "Bild" hat der frühere Bayern-Vorstandschef Rummenigge bereits mit Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des Klubs, über die Trauerfeier gesprochen. Am Dienstag soll ein Treffen zur Sache stattfinden und die Machbarkeit geprüft werden. Im August 2022 hatte es im Volksparkstadion des Hamburger SV eine Trauerfeier für das verstorbene Vereinsidol Uwe Seeler gegeben. Rund 5000 Fans kamen damals, in München dürfte es voll werden, sollte die Idee umgesetzt werden können.