Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat mit einem kryptischen Tweet mitten in den Wirbel um Thomas Müllers bevorstehenden Abschied vom FC Bayern München hinein für Aufsehen gesorgt. Attackiert Kroos darin die Bayern-Führung? Einst ging auch er im Unfrieden.

Am Samstagvormittag gab es in der Fußball-Bubble in den sozialen Medien nur ein Thema: Thomas Müllers Abschied vom FC Bayern München im Sommer, den der 35-Jährige in einer Mitteilung offiziell machte.

Mitten in die Müller-Aufregung hinein postete auch dessen einstiger Nationalmannschaftskollege Toni Kroos auf X. "Zu viele Köche verderben den Brei" schrieb er, ohne einen konkreten Kontext zu nennen.

Nicht wenige Bayern-Fans empfanden Kroos‘ Tweet als Seitenhieb auf den deutschen Rekordmeister und warfen ihm unter anderem eine "Agenda gegen den FC Bayern" oder ein "kaputtes Verhältnis" zum Verein vor.

Tatsächlich ist ein Zusammenhang nicht abwegig. Schließlich sendete der Klub gerade bei der Causa Müller in den vergangenen Monaten erstaunlich widersprüchliche Signale.