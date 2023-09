Torsten Frings exklusiv: "FC Bayern darf Mathys Tel nicht vergraulen"

Anzeige Torsten Frings spricht in der ran Bundesliga Webshow über die Situation beim FC Bayern, die Titelkandidaten und den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Bundesliga sorgte am 5. Spieltag wieder für jede Menge interessanter Themen. Auch der DFB hat geliefert: Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer und der Mann, der den deutschen Fußball retten soll. In der ran Bundesliga Webshow hat der frühere Nationalspieler Torsten Frings über die Situation beim FC Bayern, die Titelkandidaten Bayer Leverkusen und RB Leipzig und den neuen Bundestrainer Nagelsmann gesprochen.

Torsten Frings über… … Harry Kane: "100 Millionen sind unfassbar viel Geld, aber es scheint ihn nicht zu belasten und er ist ein Spieler, der auch die Jungs um sich herum besser macht. Ein Knipser wie er ist das, was den Bayern letzte Saison gefehlt hat. Er scheint gut angekommen zu sein in München, und er wird sicherlich noch das eine oder andere Tor für die Bayern machen." … Super-Joker Mathys Tel: "Es ist ein bisschen schwieriger bei Bayern, sich durchzusetzen. Und gerade dann, wenn du nur mit einem Stürmer spielst, hast du einen 100-Millionen-Mann vor dir. Aber er macht seine Tore, er ist immer brandgefährlich, wenn er reinkommt, und gibt der Mannschaft nochmal neue Impulse. Er ist ein super Junge, auf dem Boden geblieben, man sieht das richtig. Ich freue mich für ihn, dass er sehr wichtig für die Mannschaft ist. Aber er wird sich auch irgendwann mal die Frage stellen, ob ihm das reicht, wenn er immer nur ein paar Minuten spielt. Und da bin ich selbst gespannt, was er dann macht. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Stürmer für die Zukunft sein kann, und da darf der FC Bayern auf keinen Fall den Fehler machen, ihn zu vergraulen."

… die Sechser-Position beim FC Bayern um Kimmich, Laimer und Goretzka: "Ich glaube, dass Konrad Laimer der beste Defensiv-Spieler ist, weil er das im Blut hat. Für ihn steht die Defensive an erster Stelle. Kimmich ist ein Spieler, der immer für Schwung sorgen, der jeden Ball haben und selbst viel kreieren möchte. Er vergisst dabei manchmal, die Position zu halten, was dann tödlich ist und dich auch anfällig macht für Konter. Goretzka ist für mich überhaupt kein Sechser, sondern eher ein Achter, weil er auch Tore schießen kann und extrem torgefährlich ist. Thomas Tuchel wünscht sich einen Spieler, der viel für die Offensive machen und viel kreieren kann, aber es nicht vergisst, seine Position zu halten. Wenn Kimmich das in seinen Kopf reinkriegen würde, dann wäre er sicherlich die ideale Person, um diese Position zu spielen. Aber er will selbst Tore vorbereiten, er will Tore schießen und vergisst das Wichtigste: seine Position zu halten. Und bei Laimer fehlt das Kreative, um die perfekte Option zu sein."

… Kimmich als Rechtsverteidiger: "Es ist immer schwer, einen Spieler in eine Position reinzudrängen, für die er nicht offen ist. Am Ende des Tages hemmt dich das ein bisschen, es macht den Spieler unzufrieden. Und deswegen ist das immer ein heikles Thema, denn er selbst sieht sich auf der Sechser-Position. Und da werden immer ein paar Prozent fehlen, wenn man diese Rolle nicht hundertprozentig annimmt. Ich glaube, dass es ganz alleine an Kimmich liegt, das in seinen Kopf reinzuhämmern, dass er die Position hält und den einen oder anderen Ball weniger spielt. Für mich als Sechser war es damals einfach wichtig, der Mannschaft Impulse zu geben, das Spiel zu eröffnen und dann dafür zu sorgen, dass wir vernünftig nachschieben, dass wir die Räume eng haben, dass ich zur Not meinen Innenverteidigern helfen kann, wenn sie Hilfe brauchen. Und dass wir keine Gegentore kriegen." … RB Leipzig: "Sie machen das sehr gut. Marco Rose hat es geschafft, sein Spiel zu vermitteln. Sie sind unheimlich ballsicher, sehr aggressiv, auch in der Balleroberung. Und sie haben auch unfassbar gute Spieler. Wenn du es dir erlauben kannst, Timo Werner auf der Bank zu lassen, dann hast du einen guten Kader. Im Moment holen sie alles aus dem Kader heraus und stehen auch verdient da oben." … Timo Werner: "Ein Trainer setzt dich nicht ohne Grund auf die Bank. Die anderen müssen zurzeit eben besser sein oder er ist vielleicht nicht auf seinem Toplevel. Das Einzige, was du machen kannst, ist dir im Training den Arsch aufzureißen und dem Trainer zu zeigen: 'Hör zu, die Phase ist vorbei, ich bin wieder da, du kannst auf mich bauen.' Und dann kannst du dir Minuten sichern, indem du, wenn du dann spielst, auch Tore machst. Und das hat er gemacht. Er ist auf dem besten Weg, sich seinen Platz wieder zurückzuholen."

"BVB hat das Toplevel noch nicht erreicht" … den BVB: "Dortmund ist die einzige Mannschaft aus dem Favoritenkreis, die noch nicht annähernd ihr Toplevel erreicht hat, die viel Glück hatte in vielen Spielen und wo es auch viele Diskussionen gibt um einzelne Personen. Das sieht man ja jetzt auch bei der Frage, ob Emre Can der richtige Kapitän ist. Man muss aufpassen. Das ist eine junge Mannschaft, die sich finden muss, sie ist aber auch eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Wenn sie ihr Potenzial komplett zeigen kann, dann ist das eine Mannschaft, die auch oben mit reinrutscht.

… BVB-Kapitän Emre Can: "Ich weiß nicht, warum Edin Terzic Emre Can als Kapitän ausgewählt hat. Für mich persönlich ist ein Kapitän nahezu unantastbar. Klar ist der Kader groß und jeder braucht auch mal eine Pause. Aber dann muss man es auch so kommunizieren und dem Kapitän auch zeigen, dass man auf ihn baut. Ich bin gespannt, was passieren wird, weil es für den Kapitän unheimlich wichtig ist - um auch die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft zu bekommen - dass er gesetzt ist. Es sieht ein bisschen so aus, als ob das Unantastbare gebröckelt ist. Für das Standing war es nicht gut." … Bayer Leverkusen: "Da kann man Simon Rolfes ein riesiges Kompliment machen. Da ist komplett analysiert worden, was man benötigt. Und dementsprechend haben sie reagiert. Sie haben in Granit Xhaka einen absoluten Leader geholt, so einer hat Leverkusen immer gefehlt. Und mit Victor Boniface hast du eine unglaubliche Granate da vorne, der einen super Start gehabt hat, der körperlich robust und schnell ist und auch nicht viele Chancen braucht. Mit Leverkusen ist auf jeden Fall zu rechnen. Das ist ein reines Offensivspektakel, bei dem man unheimlich viel Geschwindigkeit auf dem Platz hat."

Anzeige "Mit Leverkusen ist zu rechnen" … Leverkusen als Titelkandidat: "Das liegt auch immer ein Stück an den Bayern. Für mich ist Bayern immer die Mannschaft mit dem größten Potenzial, mit den meisten Möglichkeiten. Die Frage ist nur, ob sie es abrufen können. Spielen sie noch einmal so eine Saison wie die letzte, werden sie am Ende des Jahres kein Glück haben, weil es den Anschein macht, dass zu viele Mannschaften da sind, die nahezu gleichwertig sind und die vor allen Dingen auch gegen 'kleine Mannschaften' gewinnen." … Serhou Guirassy und den VfB Stuttgart: "Sie haben alle Spiele, die sie gewonnen haben, zu 100 Prozent verdient gewonnen. Da gibt es immer ein Offensivspektakel mit einem Stürmer, der im Moment alles trifft. Und dann bist du eine Mannschaft, die sehr gefährlich werden kann. Für ganz oben fehlt defensiv noch ein bisschen was, aber mit dem Abstieg wird der VfB nichts zu tun haben."

… Julian Nagelsmann als Bundestrainer: "Julian ist auf jeden Fall ein Top-Trainer. Die Frage ist, ob er ein Top-Nationaltrainer ist, weil das ein anderes Arbeiten ist. Er ist es bisher nur gewohnt, mit einer Mannschaft täglich zu arbeiten, seine Ideen rüberzubringen. So eine Nationalmannschaft ist immer nur ein paar Tage zusammen und da wird es schwer sein, großartige Ideen reinzubringen. Es ist schwer, weil die Zeit drängt. Ich finde es ein bisschen unglücklich, da wir nach der EM wahrscheinlich wieder auf Bundestrainer-Suche gehen müssen. Es wäre schön, wenn wir Europameister werden und Julian dann einfach weiterarbeitet und uns zum Weltmeister macht."

Wie können Spiele wie gegen Japan passieren? … den Bundestrainer-Job generell: "Derjenige, den man haben möchte, ist nicht verfügbar. Jürgen Klopp schwirrt in den Medien herum, seit Joachim Löw aufgehört hat. Ich glaube aber, dass es nicht immer nur der Trainer ist, sondern ein Großteil auch an der Mannschaft liegt. Gegen Frankreich haben sie um jeden Ball gekämpft, sind in jeden Zweikampf gegangen - da fragt man sich, wie solche Spiele wie gegen Japan passieren können. Ich will damit nicht sagen, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat, aber es war schon verwunderlich, wie sie auf einmal das Herz auf den Platz geschmissen haben. Julian hat es jetzt einfach, er kann auswählen, die Spieler müssen jetzt Vollgas geben. Alte Kredite sind alle weg, alle müssen sich wieder neu beweisen. Und das ist nur gut für die Leistung und das wird man dann sicherlich auch in den Spielen sehen.

… das richtige Mittel als Bundestrainer: "Rudi Völler hat mich zum Nationalspieler gemacht und der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, war: 'Ich muss nur dafür sorgen, dass ihr gerne zur Nationalmannschaft kommt, denn Fußballspielen muss ich euch nicht beibringen, schließlich seid ihr Nationalspieler.' Und im Grunde ist damit alles gesagt. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man Vollgas gibt, dass man gerne für sein Land spielt. Irgendwelche Taktiken laufen nebenher." … die Stimmung beim Sommermärchen 2006: "Das war unfassbar. Wir haben das alle total genossen, jede einzelne Minute davon. Und das hat uns sicherlich auch zur Höchstleistung getrieben. Es liegt jetzt an der Mannschaft. Die Leute sind hungrig und wollen ihre Mannschaft unterstützen, aber der Funke muss überspringen. Und da ist die Mannschaft gefragt. Und wenn sie das schafft, wird sie auch von der Masse getragen."

