Anzeige

Trauer bei Eintracht Frankurt. Jugendtrainer Helge Rasche verstirbt im Alter von nur 33 Jahren bei einem Autounfall.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um seinen Jugendtrainer Helge Rasche. Wie der Verein am Freitagmorgen mitteilte, starb der 33-jährige Chefcoach der Frankfurter U19-Auswahl am Donnerstag bei einem Autounfall. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen", schrieb die Eintracht.

Laut Polizei war Rasche mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Weitere Personen waren von dem Unglück nicht betroffen.

Rasche war seit 2020 in unterschiedlichen Cheftrainer-Ämtern für die SGE tätig. Seit April 2023 betreute er die U19 des Vereins. Mit seinem Team hatte Rasche noch am vergangenen Wochenende den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals der Junioren gefeiert.