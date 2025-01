Gegen die formstarken Rheinhessen setzte Alonso wie angekündigt wieder auf Ausnahmekönner Florian Wirtz in der Anfangsformation, nachdem der 21-Jährige im Topspiel bei Borussia Dortmund (3:2) am vergangenen Freitag aufgrund einer staubedingt verpassten Mannschaftssitzung zunächst auf der Bank gesessen hatte. Dafür fehlte Abwehrchef Jonathan Tah aufgrund einer Erkältung im Kader.

Grimaldo (48.) traf aus 18 Metern zum Sieg für die klar überlegene Werkself, die nach dem zehnten Pflichtspielerfolg in Serie weiter auf der Erfolgswelle schwimmt und nun gespannt nach München blickt, wo der Spitzenreiter am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim ran muss. Die Mainzer kassierten nach drei Ligasiegen in Folge einen Dämpfer, liegen unter Erfolgscoach Bo Henriksen, der kurz vor Schluss wegen wiederholten Reklamierens die Gelb-Rote Karte sah, aber weiter auf Europacup-Kurs.

Bayer Leverkusen hat im Titelrennen der Fußball- Bundesliga dank des Kunstschützen Alejandro Grimaldo erneut keine Schwäche gezeigt und auf der Bayern-Jagd dringend notwendige Zähler eingefahren. Gegen das Überraschungsteam FSV Mainz 05 setzte sich der Double-Gewinner bei klirrender Kälte durch einen traumhaften Freistoß-Treffer des Spaniers mit 1:0 (0:0) durch und sprang wieder auf einen Punkt an den Tabellenführer heran - die Münchner könnten am Mittwoch allerdings zurückschlagen.

Mainzer Burkardt muss früh raus

Und das Spiel war noch keine zwei Minuten alt, als es auch für die Mainzer eine schlechte Nachricht gab: Kapitän und Torjäger Jonathan Burkardt fasste sich nach einem Sprint an den linken Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Die Leverkusener übernahmen sofort die Spielkontrolle, ein erster gefährlicher Abschluss von Patrik Schick aus spitzem Winkel wurde von Andreas Hanche-Olsen im letzten Moment noch von der Linie gekratzt (7.).

In der Folge kontrollierte die Werkself das Spiel nach Belieben, doch trotz rund 80 Prozent Ballbesitz fehlten klare Tormöglichkeiten. Ein Schussversuch von Aleix García (18.) wurde geblockt, wenig später rauschte der Abschluss von Piero Hincapié am langen Pfosten vorbei (22.). Die Mainzer wachten nun auf und boten dem Meister Paroli, ohne selbst gefährlich zu werden - auf der Gegenseite parierte Mainz-Keeper Robin Zentner einen Distanzschuss von Wirtz glänzend (41.). Auch Grimaldo (45.+2) scheiterte an Zentner.

Bayer kam schwungvoll aus der Pause, nach einem Foul an Wirtz legte sich Grimaldo den Ball in perfekter Position zurecht - und zirkelte ihn dann zur überfälligen Führung sehenswert in den Winkel. Die Mainzer versuchten zu antworten, nach einem Abschluss von Jae-Sung Lee verpasste Anthony Caci den Abpraller am zweiten Pfosten nur knapp (51.). Leverkusens Matej Kovar parierte wenig später gegen Kaishu Sano (57.). Auf der Gegenseite entschärfte der starke Zentner zum wiederholten Male einen Distanzschuss von Wirtz (61.), rettete außerdem gegen Frimpong (81.) und Tella (83.).

Der Meister verwaltete den Vorsprung in der Folge, ohne ins Risiko zu gehen. Die Mainzer stemmten sich gegen die Niederlage.